Politiebusjes rijden af en aan, agenten patrouilleren op de fiets en te paard. Het is zaterdagmiddag in Nijmegen allemaal nodig om de intocht van Sinterklaas rustig te laten verlopen.

De massale politie-inzet is het gevolg van een protest van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die heeft aangekondigd te demonstreren tegen zwarte pieten die meelopen tijdens de tocht van Sinterklaas door de stad.

De aangekondigde demonstratie lokte een reactie uit bij NEC-hooligans die volgens lokale media van tevoren in besloten WhatsApp-groepen hadden aangekondigd "in te grijpen" als Kick Out Zwarte Piet van zich zou laten horen.

Sinterklaas komt aan het begin van de middag aan op de Waalkade in Nijmegen, maar 's ochtends is nog weinig te merken van spanning in de stad. Er is veel politie op de been, maar van enig protest is nog geen sprake, laat staan van een tegenreactie daarop.

Voorstanders Zwarte Piet weggestuurd bij protest

Dat verandert kort voor Sinterklaas voet aan wal zet. Kick Out Zwarte Piet verzamelt zich in het door de gemeente aangewezen demonstratievak en verschillende groepjes mannen houden zich op in de buurt van het protest.

Ze dragen mutsen en petjes en terwijl ze met elkaar praten knikken ze met hun hoofd af en toe in de richting van de demonstranten. Die laten op hun beurt af en toe van zich horen met leuzen als "Kick Out Zwarte Piet" en hebben borden bij zich waarop "Zwarte Piet is racisme" staat en "Racisme is geen kinderfeest". Voorbijgangers schudden met het hoofd of roepen "zielepietjes" naar de demonstranten.

Een demonstrant van Kick Out Zwarte Piet tijdens de sintintocht in Nijmegen. (Foto: Pro Shots)

Zwarte Pieten zwaaien naar demonstranten

De spanning rondom de burcht van Nijmegen neemt toe als Sinterklaas een paar honderd meter verderop voet aan wal heeft gezet en de optocht door de stad lijkt te gaan beginnen.

De groepjes mannen worden door de politie verzocht verder weg te lopen van het demonstratievak. Ze mogen in groepen blijven staan, als ze maar voldoende afstand nemen van het protest.

Als Sinterklaas op zijn witte paard voorbijkomt, geflankeerd door tientallen zwarte pieten en slechts een enkele roetveegpiet, komt het protest tot een hoogtepunt. De demonstranten scanderen luid hun leuzen en de zwarte pieten lachen en zwaaien uitdagend naar de actiegroep.

De voorstanders van Zwarte Piet zien het aan, maar laten niet van zich horen. Dat verandert iets als de stoet voorbij is. "We horen niks, kansloos!", roept een man en een ander zet het aloude "Het is stil aan de overkant" in. Tot veel bijval leidt het niet.

Het Kick Out Zwarte Piet-protest in Nijmegen. (Foto: Pro Shots)

Demonstratie verloopt verder rustig

Als de politie de hekken voor de demonstranten verwijdert en duidelijk maakt dat het verder wil opruimen komt het protest ten einde.

Helemaal is de spanning er dan nog niet af. De demonstranten worden via een omweg langs de rand van de binnenstad naar een veilige plek geleid en nemen uiteindelijk plaats in een café.

Op de achtergrond klinkt "Oh, kom er eens kijken", afkomstig van de intocht, die verder rustig verloopt.