De politie in Apeldoorn heeft zaterdag zo'n tien demonstranten opgepakt die zich verkleed als traditionele Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas hadden gemeld. Zij weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Een van de aangehouden pieten is Edwin Wagensveld, de voorman van anti-islamorganisatie Pegida.

De mannen zijn aangehouden omdat zij niet voldeden aan een vordering van de politie, beklemtoont een woordvoerder.

Het feest in Apeldoorn lijkt verder rustig verlopen. Sinterklaas is veilig aangekomen in Apeldoorn en ontvangen door burgemeester Petra van Wingerden-Boers. Daarna maakte de goedheiligman in een koets een rondtocht door de stad.

De politie voerde wel extra controles uit op tassen en jassen van personen die zich naar het terrein begaven waar de intocht plaatsvond. Ook werden zakken gecontroleerd van 'traditionele' Zwarte Pieten die niet bij de officiële intocht hoorden. Apeldoorn voerde dit jaar heel bewust alleen maar roetveegpieten op bij de intocht.

Politie voerde extra controles op wegen rond Apeldoorn uit

Ook voerde de politie op de wegen rond Apeldoorn extra controles uit met zogenoemde ANPR-voertuigen. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition; dit betekent dat een camera de kentekens van alle voorbijrijdende auto's scant.

Deze kentekens worden vervolgens vergeleken met een lijst met kentekenplaten van mensen die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld in verband met een lopend politieonderzoek. Als dit het geval is, kan de politie besluiten tot staandehouding over te gaan.

In Den Haag werden honderden pro-Piet-posters opgeplakt

Ook in andere steden lijkt de intocht rustig te verlopen. In Den Haag waren zaterdagochtend veel pro-Zwarte-Piet-posters opgehangen met daarop de afbeelding van Jerry Afriyie, de voorman van antipietenbeweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP), maar deze werden vrij snel verwijderd. Een vergadering van KOZP werd vorige week belaagd door pro-Pieten-demonstranten. Zij gooiden ramen van het kantoor in en gooiden vuurwerk het gebouw binnen.

KOZP heeft in een persbericht laten weten zaterdag een petitie te willen aanbieden bij de Tweede Kamer. De organisatie is teleurgesteld dat premier Mark Rutte het geweld van vorige week nog niet veroordeeld heeft. "Door geweld niet expliciet af te wijzen, wordt het impliciet goedgekeurd. Dat is een gevaarlijke tendens", aldus Mitchell Esajas van KOZP.

Buitenlandse media schrijven veel over 'controversial sidekick'

Buitenlandse media besteden dit jaar opvallend veel aandacht aan de intocht van Sinterklaas en de discussie over de kleur van Zwarte Piet. Persbureau Reuters wijdt zaterdag een lang verhaal aan de strijd tussen voor- en tegenstanders van de traditionele 'Black Pete' met zijn kroeshaar en rode lippen.

Reuters constateert dat de populariteit van de traditionele Piet aan het afnemen is, omdat steeds meer Nederlanders inzien dat de figuur racistisch gevonden wordt door een aanzienlijk deel van de bevolking. Een ander buitenlands persbureau, AP, heeft het over de "controversiële sidekick". In de buitenlandse berichtgeving wordt beklemtoond dat een werkgroep van de Verenigde Naties de 'traditionele' Zwarte Piet jaren geleden al fel heeft veroordeeld als een racistische karikatuur.