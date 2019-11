Zaterdag organiseerden de meeste gemeenten in Nederland een sinterklaasintocht. In meerdere gemeenten werd voor of tegen Zwarte Piet gedemonstreerd.

Roetveegpiet tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)

Sinterklaas arriveerde in Apeldoorn met de trein (Foto: Pro Shots)



Tegenstander van Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Nijmegen (Foto: Pro Shots)



Sinterklaas zwaait in Nijmegen naar tegenstanders van Zwarte Piet (Foto: Pro Shots)



In Groningen is het eventjes onrustig en moet de politie ingrijpen (Foto: Pro Shots)



Voorstanders van Zwarte Piet in discussie met de politie in Emmen (Foto: Pro Shots)





In Heusden komt de Sint aan op een wat kleinere boot dan dat we gewend zijn (Foto: Ellen van Opzeeland)



Pieten op de waterscooter door het centrum van Alkmaar (Foto: Pro Shots)





In Alkmaar moesten voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar worden gehaald (Foto: Pro Shots)

Een mooie plaat van de sinterklaasintocht in Hoorn (Foto: Pro Shots)

Sint en zijn pieten komen aan in Den Haag (Foto: Regio15)

Dit pietje in Emmen is er klaar voor (Foto: Pro Shots)



Sinterklaas en zijn Pieten komen aan in Dordrecht (Foto: Pro Shots)



Een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in het centrum van Den Haag (Foto: Pro Shots)

Langs de route van de intocht van Sinterklaas in Den Haag hebben voorstanders van Zwarte Piet in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden posters opgehangen (Foto: Regio15)

Een handjevol voorstanders van Zwarte Piet is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij elkaar gekomen op het Stadhuisplein in Eindhoven (Foto: Pro Shots)