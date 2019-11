Langs de route van de intocht van Sinterklaas in Den Haag hebben voorstanders van Zwarte Piet in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden posters opgehangen. "Den Haag houdt van Zwarte Piet, niet van zeurpieten", is op de posters te lezen.

Op de poster is de beeltenis van Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet gefotoshopt op het gezicht van een Zwarte Piet.

De organisatie van de intocht in Den Haag heeft een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de posters zo snel mogelijk te verwijderen. Ze zijn geplakt op winkels, op de pakjesboot en op plekken in de haven.

"Deze actie brengt ons erg achter op schema", zegt de organisatie in gesprek met Omroep West. "De actie is misschien goed bedoeld, maar ondernemers moeten nu starten met het schoonmaken van hun ruiten voordat ze open kunnen."

Naast het schoonmaakbedrijf helpen ook beveiligers om de posters te verwijderen. Het is nog niet duidelijk wie achter de actie zit.

De Sint komt tijdens de lokale intocht in Den Haag rond 11.00 uur aan wal. De landelijke intocht vindt dit jaar plaats in Apeldoorn.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreert vanaf 13.00 uur in de hofstad. De organisatie wilde eerst langs de route van de intocht demonstreren, maar om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen is de organisatie naar een andere plek uitgeweken.