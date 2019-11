Zoals eerder in dit blog gemeld, zijn tijdens de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn ook traditionele Zwarte Pieten aanwezig. Het is niet duidelijk wie deze pieten zijn en of zij gezamenlijk optrekken. De politie laat weten aan NU.nl vooralsnog niet in te grijpen. “Het is niet verboden je zwart te schminken”, stelt een woordvoerder. “Maar we zijn wel alert en houden ze goed in de gaten.”



De gemeente Apeldoorn viert de intocht van Sinterklaas dit jaar met alleen maar roetveegpieten. Volgens Omroep Gelderland is een van de zwart geschminkte pieten de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld. De politie kan niet zeggen of Pegida toestemming heeft om bij de intocht te protesteren.