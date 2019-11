In veel plaatsen zet Sinterklaas dit weekend voet aan wal. Bij meerdere van die intochten, al dan niet met zwarte pieten, zijn demonstraties aangekondigd tegen en voor Zwarte Piet. Een overzicht van de plaatsen waarvan bekend is dat er geprotesteerd wordt.

Demonstraties op een rijtje Alkmaar: zeker één demonstratie

Apeldoorn: geen demonstraties

Den Bosch: zeker één demonstratie

Den Haag: zeker één demonstratie

Dordrecht: zeker één demonstratie

Eindhoven: geen demonstraties

Emmen: meerdere demonstraties

Groningen: meerdere demonstraties

Heerhugowaard: zeker één demonstratie

Hoorn: geen demonstraties

Leeuwarden: zeker één demonstratie

Nijmegen: zeker één demonstratie

Woensel: zeker één demonstratie

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd zaterdag tijdens de Sinterklaasintocht in meerdere plaatsen te demonstreren. De actiegroep wil met de protesten duidelijk maken dat bij intochten met Zwarte Pieten "Nederlanders bewust worden uitgesloten".

Bij de landelijke intocht, die dit jaar in Apeldoorn is, is Kick Out Zwarte Piet niet aanwezig. De actiegroep protesteert daar niet omdat daar uitsluitend roetveegpieten zijn. Wel zijn in de stad demonstraties aangekondigd voor Zwarte Piet.

KOZP is wel in Groningen met tientallen demonstranten aanwezig, ondanks dat een deel van de aanhang van FC Groningen op sociale media waarschuwde om niet te komen.

Voorstanders van Zwarte Piet zullen een tegengeluid laten horen, maar hebben aangekondigd het protest wel vredig te willen laten verlopen. Beide protestgroepen staan naast elkaar op het Emmaplein, aan het begin van de route die Sinterklaas aflegt.

In Alkmaar alleen protest tegen Zwarte Piet

In Noord-Holland protesteert Kick Out Zwarte Piet onder meer in Alkmaar. Daar staan de tegenstanders van Zwarte Piet in de Koorstraat naast de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn demonstraties vóór Zwarte Piet niet bij de gemeente aangemeld.

KOZP was in eerste instantie ook van plan te protesteren in Hoorn, maar daar zag het vrijdagochtend van af. Volgens de tegenstanders van Zwarte Piet is daarvoor gekozen, omdat volgend jaar in Hoorn alleen nog "schoorsteenpieten" aanwezig zullen zijn. Zo kan de organisatie van de intocht in Hoorn volgens KOZP "in alle rust de transitie voltooien".

KOZP is volgende week zaterdag wel aanwezig bij de intocht in Heerhugowaard.

Leeuwarden neemt extra veiligheidsmaatregelen

Terug naar het noorden: daar protesteert KOZP in Leeuwarden. Vorig jaar liep de demonstratie daar uit de hand, nadat voorstanders van Zwarte Piet de confrontatie aangingen met KOZP.

Alleen KOZP heeft zich bij de gemeente Leeuwarden aangemeld om te demonstreren. De actiegroep zal dat doen op het Wilhelminaplein.

De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen, om te voorkomen dat het zaterdag opnieuw uit de hand loopt. Maar volgens Omrop Fryslân wil de gemeente niet zeggen wat die maatregelen inhouden.

Kleine demonstraties in Emmen

In Emmen is Kick Out Zwarte Piet niet aanwezig, maar wel zijn de actiegroepen Wakker Noorden (voor Zwarte Piet) en De Lieve Goede Sint (tegen traditionele Zwarte Piet) met elk zo'n twintig demonstranten aanwezig.

Beide groeperingen hebben volgens een woordvoerder van de gemeente een plek gekregen op het Raadhuisplein. Volgens de woordvoerder zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Signalen van andere partijen die willen protesteren heeft de gemeente niet gekregen.

NEC-hooligans staan klaar 'om in te grijpen'

In Nijmegen hebben hooligans van NEC volgens het AD aangekondigd "in te grijpen" als Kick Out Zwarte Piet zich laat horen tijdens een protestactie. Ook zou de hulp van hooligans uit Deventer, Eindhoven en Oss zijn ingeroepen.

KOZP gaat demonstreren in de buurt van de Waalkade, waar Sinterklaas aankomt. Ook Pegida had zich aangemeld voor een demonstratie, maar zag daar toch van af, nadat het lucht kreeg van de mogelijk aanwezige hooligans.

Vorig jaar waren er al wat incidenten rondom de protesten van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. De burgemeester van Nijmegen heeft naar aanleiding van de onrust van vorig jaar twee mensen een verbod gegeven om in de stad te komen tijdens de intocht.

Pegida ook niet aanwezig in Eindhoven

Pegida had zich bij de gemeente Eindhoven ook aangemeld om te demonstreren voor Zwarte Piet, maar trok zich toch terug. Kick Out Zwarte Piet is ook niet in Eindhoven, omdat de gemeente beloofd heeft volgend jaar geen Zwarte Pieten, maar alleen roetveegpieten te gebruiken.

Vorig jaar was KOZP-voorman Jerry Afriyie bij het protest in Eindhoven en werd hij bekogeld met eieren.

Sinterklaasfeest als traditie, een beweging voor Zwarte Piet, demonstreert in Woensel.

Ook een dag later (zondag) demonstreert KOZP in Noord-Brabant. Dan wil het aan de Buitenhaven een geluid tegen Zwarte Piet laten horen tijdens de Sint-intocht in Den Bosch.

Ook in Dordrecht demonstratie

In Dordrecht heeft KOZP een demonstratievak toegewezen gekregen op de hoek van de Lange Geldersekade en het Grotekerksplein. Die plek ligt ook op de route die Sinterklaas aflegt.

Dordrecht was ook de plek waar Afriyie samen met Quinsy Gario in 2011 werd gearresteerd.

Protest Den Haag verplaatst vanwege veiligheid

In Den Haag wilde Kick Out Zwarte Piet in eerste instantie langs de route demonstreren. Maar vanwege de veiligheid van de deelnemers zag de actiegroep daar toch van af. In overleg met de gemeente is een nieuwe locatie gevonden bij het Koekamp.

Vorige week werd een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag verstoord. Andere groeperingen hebben zich niet bij de gemeente Den Haag gemeld voor protestacties.

Ook tijdens de intocht in Willemstad (Curaçao) komt KOZP zaterdag in protest. Vooralsnog zijn daar geen tegendemonstraties gepland.