Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt 23 mensen voor mogelijk strafbare uitlatingen die zijn gedaan tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen van vorig jaar. Justitie zegt donderdag een selectie te hebben gemaakt van de ernstigste en grofste uitlatingen waarbij bijvoorbeeld werd gedreigd of gediscrimineerd.

De personen reageerden onder een livestream die via Facebook werd uitgezonden. Hierin waren demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en beelden van de "verdere situatie op het Stadsplein" te zien.

"Zonder dat de beelden daar aanleiding toe gaven, zijn onder de beelden veel negatieve reacties geplaatst, gericht aan de groep demonstranten en aan de persoon die het filmpje maakte en op haar Facebook-pagina plaatste, namelijk journaliste, programmamaker en presentatrice Clarice Gargard."

Gargard heeft aangifte gedaan, waarop de politie in samenwerking met justitie de zaak is gaan onderzoeken.

"Vrijheid van meningsuiting is een groot en belangrijk recht. Uitlatingen gedaan binnen het maatschappelijk debat worden in hoge mate beschermd door dit recht. Echter, deze bescherming houdt op indien sprake is van het plaatsen van puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen", aldus het OM.

Het is niet bekend wanneer de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.