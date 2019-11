Voorstanders van de traditionele Zwarte Piet hebben zich verenigd in een stichting die maandag op YouTube een eigen sinterklaasjournaal introduceert. In deze serie zijn de pieten helemaal zwart. Ook wil de stichting, De Nationale Sint, volgend jaar een alternatieve traditionele intocht zonder roetveegpieten organiseren.

"Wij willen Sinterklaas zoals wij dat vroeger hebben meegemaakt", bevestigt woordvoerder Andy van Veen van Stichting De Nationale Sint maandag na een bericht van het NOS Radio 1 Journaal. "Met een zwarte piet en een leuk wit paard. Mensen die vinden dat Piet zwart hoort te zijn, hebben dit jaar geen opties meer om te bekijken."

De NTR, die het Sinterklaasjournaal uitzendt, maakte eerder dit jaar bekend dat in de uitzendingen voortaan alleen nog maar roetveegpieten te zien zullen zijn. "Het staat eenieder vrij een eigen sinterklaasjournaal te maken", laat een woordvoerder in een reactie aan NU.nl weten. "Als maar geen inbreuk wordt gemaakt op onze rechten, door bijvoorbeeld ons logo te gebruiken."

De Nationale Sint maakte zelf een journaal en zaterdag wordt de eerste aflevering van deze serie op YouTube geplaatst. De Staff van Sinterklaas vertelt over drie Zwarte Pieten die hun pietendiploma moeten halen. Van Veen noemt het "een hele leuke serie, in lijn met het sprookje dat we al eeuwen in Nederland vertellen".

'Piet zonder zwarte look is verwarrend voor kinderen'

De organisatie, die wordt gefinancierd met donaties van medestanders, zegt volgend jaar ook een eigen intocht van Sinterklaas te gaan organiseren. "Het liefst hopen we deze intocht op televisie uit te kunnen zenden, maar hij zal in elk geval op YouTube te zien zijn", stelt de zegsman. "Er moet een alternatief zijn voor mensen die een echte Zwarte Piet willen."

De Nationale Sint vindt de verschillende journaals en intochten niet verwarrend voor kinderen, aldus Van Veen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is nu heel verwarrend voor kinderen dat de NTR zijn beeld opdringt, heel dominant. Als je de maskerade en de zwarte look van Piet af haalt, dan gaan kinderen inzien wie die Pieten zijn. Dan herkennen ze ineens de buurman of de supermarktmanager."

Discussie over Zwarte Piet opgelaaid

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet leidde afgelopen vrijdag tot een incident in Den Haag. Voorstanders van Zwarte Piet belaagden de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die daar een vergadering hield.

Veel gemeenten hebben besloten dit jaar alleen roetveegpieten in te zetten bij de intocht van Sinterklaas.