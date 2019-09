De pieten die deelnemen bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn, zullen alleen roetvegen hebben en dus niet helemaal zwart zijn. Dit heeft de NTR, verantwoordelijk voor de registratie en het Sinterklaasjournaal, dinsdag bekendgemaakt na afstemming met de gemeente.

"De NTR heeft in 2014 de roetveegpiet geïntroduceerd en het aantal volledig zwart geschminkte Pieten geleidelijk afgebouwd", aldus de NTR. Een jaar geleden kondigde de omroep ook al aan volledig over te gaan op roetveegpieten, maar was uiteindelijk in het Sinterklaasjournaal een combinatie te zien van geheel zwarte pieten en roetveegpieten.

In 2014 was niet alleen de roetveegpiet voor het eerst te zien, maar introduceerde de NTR ook kaas- en stroopwafelpieten. Later verschenen ook zogeheten regenboogpieten.

Sinterklaas zal op 16 november in Apeldoorn arriveren. Dit zal niet met de Pakjesboot zijn, omdat deze te groot is om door het kanaal te voeren. De intocht is dan bij NPO3 te zien vanaf 12.00 uur.

Ongeregeldheden in meerdere steden

Vorig jaar zorgde de intocht van Sinterklaas in meerdere steden voor ongeregeldheden. Zo kwam het in Rotterdam tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

In Leeuwarden moest de politie de tegenstanders van Zwarte Piet beschermen tegen de voorstanders.