De landelijke intocht van Sinterklaas zal dit jaar in Apeldoorn plaatsvinden. Dat heeft de NTR vrijdag bekendgemaakt.

De intocht vindt plaats op zaterdag 16 november. Op maandag 11 november start het Sinterklaasjournaal.

Burgemeester Petra van Wingerden-Boers zegt verheugd te zijn. "Wat een eer! Het is natuurlijk goed nieuws voor alle kinderen in de stad, maar ook voor iedereen in Nederland die er graag bij wil zijn, want Apeldoorn ligt mooi midden in het land."

Vorig jaar vond de landelijke intocht plaats in Zaanstad. Deze gebeurtenis verliep sfeervol en zonder grote incidenten. Wel werden ongeregeldheden in andere steden gemeld.

In meerdere steden incidenten

Zo kwam het in Rotterdam tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ook was er onrust omdat verschillende tegenstanders van het uiterlijk van Sinterklaas' hulpje niet op de afgesproken plek wilden demonstreren en omdat er een spandoek aan de Erasmusbrug werd gehangen.

In Leeuwarden moest de politie de tegenstanders van Zwarte Piet beschermen tegen de voorstanders. Twee personen werden ter plekke opgepakt en demonstranten tegen Zwarte Piet moesten in ME-busjes weggeleid worden voor hun eigen veiligheid.

Ook in Eindhoven was er een grimmige sfeer bij de demonstraties. Daar werd onder meer met blikjes bier en eieren gegooid door voorstanders van het uiterlijk van Zwarte Piet.