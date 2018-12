Op verschillende plekken vinden woensdag sinterklaasvieringen plaats. Per golfkarretje, quad, winkelwagentje, helikopter of zelfs per vliegtuig kwam de goedheiligman aan bij meerdere scholen. Bekijk een overzicht in Twitterfoto's van enkele originele, bijzondere of fraaie aankomsten van de Sint.

Sinterklaas komt aan met een winkelwagentje bij de Dr. Damschool in Uithuizermeeden.

Op OBS De Kievitshoek komt de goedheiligman aan in een golfkarretje.

In Rotterdam brengt de politie de Sint in een politiebusje.

Daarvoor was hij namelijk even op het politiebureau.

De Sint brengt ook een bezoekje aan voetbalclub Ajax.

Autocoureur Tim Coronel stuurt hulppieten rond in een kart.

In Rijswijk heeft de brandweer de Sint en zijn Pieten van het dak moeten plukken.

Sinterklaas landt met een helikopter op het dak van OBS Tuindorp in Utrecht.

De Sint ging op een quad naar Daltonschool De Rietakker in De Bilt. (foto: Linda Lutz)

Sint en Piet in een Smart in De Lier.

​Ook brandweer Haaglanden hielp de goedheiligman een handje.

Voor zijn bezoek aan basisschool De Bente in Emmer-Compascuum stapte hij zelfs in het vliegtuig.