Achttien mensen die zijn veroordeeld voor het blokkeren van tegenstanders van Zwarte Piet op de A7, zijn tegen hun straf in hoger beroep gegaan. Meer dan dertig Friezen kregen eerder deze maand werkstraffen en boetes opgelegd.

Onder de mensen die in hoger beroep gaan, is Jenny Douwes. Vanwege haar coördinerende rol kreeg ze de hoogste taakstraf (240 uur) en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

De rechtbank stelde dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking om de bussen, met hierin tegenstanders van Zwarte Piet, op weg naar Dokkum tegen te houden.

"Dat dit gepaard is gegaan met geweld of bedreiging met geweld wordt niet bewezen geacht", aldus de rechtbank in het vonnis.

'Geen aanwijzingen voor ander doel dan vreedzaam betogen'

Tijdens het uitspreken van het vonnis werd door enkele personen in de rechtbank al luidkeels protest aangetekend. Advocaat Tjalling van der Goot, die vrijwel alle verdachten in de zaak vertegenwoordigt, bepleitte tijdens een zitting dat de blokkeerders een goede reden hadden zich zorgen te maken over de demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet.

"De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet opgenomen in het rapport Dreigingsbeeld Nederland", meldde Van der Goot.

Volgens de rechtbank waren er echter geen aanwijzingen dat de tegenstanders van Zwarte Piet "een ander doel hadden dan vreedzaam betogen".