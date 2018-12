Enkele grote gemeenten waar afgelopen zaterdag de sinterklaasintocht en de aangekondigde demonstraties werden verstoord, hadden van tevoren signalen gekregen dat er onrust zou komen uit de hoek van voetbalhooligans.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de gemeenten waar de intocht zaterdag werd verstoord.

Het gaat om Rotterdam, Leeuwarden, Zwolle, Groningen, Eindhoven en Tilburg. In alle steden werd vervolgens van tevoren een afweging gemaakt hoe op de signalen geanticipeerd moest worden. De gemeenten ontvingen de signalen vooral via sociale media.

In diverse steden werden zaterdag in totaal enkele tientallen relschoppers aangehouden voor kleine vergrijpen. Zij zijn inmiddels vrijwel allemaal weer vrijgelaten. Sommigen krijgen een boete voor kleine overtredingen.

"In aanloop naar afgelopen weekend ontvingen we talloze signalen vanuit diverse hoeken", laat een woordvoerder van de politie Rotterdam weten. De politie wint voorafgaand aan grote evenementen informatie in en daarin kwam vorige week ook de mogelijke aanwezigheid van voetbalsupporters voor.

De woordvoerder kan niet zeggen hoe "hard" die informatie was. Zo was er ook informatie over de aanwezigheid van tegenstanders van Zwarte Piet in Maassluis en Dordrecht, maar verscheen die bewuste groep uiteindelijk alleen in Rotterdam.

Zwolle besloot dat demonstratie niet door kon gaan

In Zwolle werd zaterdag besloten dat de aangekondigde demonstratie niet kon doorgaan. "De afgelopen dagen hebben we duidelijke signalen gekregen dat er ook mensen zijn die deze demonstratie willen verhinderen", zei burgemeester Henk Jan Meijer vrijdag, die benadrukte de demonstratie mogelijk te willen maken.

Een dag later bleek het veiligheidsrisico volgens Zwolle toch te groot. "Uit politie-informatie bleek dat de risico's te groot waren en we de veiligheid van de demonstranten niet konden garanderen vanwege een georganiseerde tegenreactie", aldus Meijer.

Ook in Nijmegen werd een demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet afgeblazen na dreigende berichten van voetbalsupporters.

Justitie bekijkt mogelijkheden vervolging

In de Brabantse steden Eindhoven en Tilburg bekijkt het Openbaar Ministerie (OM) of er mensen vervolgd gaan worden. Dit zal mede afhangen van het nog lopende onderzoek van de politie. De woordvoerders van justitie konden nog niet zeggen of het uiten van racisme in de eventuele vervolging wordt meegenomen.

De Nationale ombudsman had maandagochtend nog geen klachten ontvangen over de gang van zaken rond de sinterklaasintocht. "Maar we volgen alle ontwikkelingen met warme aandacht", aldus een woordvoerder.

De ombudsman publiceerde dit voorjaar een rapport over het demonstratierecht in Nederland. Hierin concludeerde hij dat elk geluid in Nederland "gehoord moet kunnen worden op het moment en de plaats waar het ertoe doet."

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil in het voorjaar een gesprek faciliteren tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet om standpunten uit te wisselen. Dit gebeurde eerder ook al in Leeuwarden waar actievoerder Jerry Afriyie in gesprek ging met de 'blokkeerfriezen' die vorig jaar de A7 bij Dokkum blokkeerden.

Jorritsma roept de KNVB ook op het voortouw te nemen in het zwartepietendossier nu blijkt dat het vooral voetbalsupporters zijn geweest die het sinterklaasfeest wilden verstoren. De KNVB laat desgevraagd weten daar niets voor te voelen. "Deze mensen hebben niets met voetbal te maken", aldus een woordvoerder.

Rutte noemt relschoppers 'asociaal'

Premier Mark Rutte stelde maandag het "ernstig" te vinden dat dat demonstranten tegen Zwarte Piet belaagd werden. "Iedereen heeft het recht om te demonstreren", aldus de premier. "Dat kun je niet door asociale mensen laten belemmeren."

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet eerder al weten dat de overtreders op vervolging kunnen rekenen. "Dit hoort niet in onze samenleving", zei hij.

