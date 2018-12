Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die afgelopen weekend demonstranten tegen Zwarte Piet belaagden bij de intocht van Sinterklaas in verschillende steden.

"Dat vind ik ernstig, omdat iedereen het recht heeft om te demonstreren", zei de minister-president maandag tegen journalisten. "Dat kun je niet door asociale mensen laten belemmeren."

In onder meer Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Tilburg en Eindhoven werd de intocht van Sinterklaas ontsierd door ongeregeldheden toen voorstanders van Zwarte Piet de confrontatie zochten met tegenstanders.

Er zijn afgelopen weekend tientallen arrestaties verricht. Het Openbaar Ministerie (OM) in Eindhoven is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar openlijke geweldpleging en het scanderen van discriminerende en racistische leuzen. In de stad werden zaterdag zes mensen aangehouden.

De meeste mensen werden zondag opgepakt in Tilburg. In de Noord-Brabantse stad wilden 44 personen, onder wie een aantal minderjarigen, de confrontatie aangaan met demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Zij werden onderweg naar het demonstratievak gestopt door de politie.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet eerder al weten dat de overtreders op vervolging kunnen rekenen. "Dit hoort niet in onze samenleving", zei hij.

'Discussie moet kalm, waardig en respectvol'

Vrijdag, een dag voordat de eerste intochten plaatsvonden, reageerde Rutte op de geplande demonstraties van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Hij riep op de discussie over het uiterlijk van het hulpje van de Sint "kalm, waardig en respectvol" te voeren.

Ook zei Rutte dat dit op een "passend moment" moest gebeuren, zodat kinderen kunnen genieten van het sinterklaasfeest. Maandag zei hij opnieuw dat het belang van de kinderen voorop gesteld moet worden.

De premier is van mening dat de Zwarte Piet-discussie "rustig" en "op een andere plek" gevoerd moet worden. Met asociaal gedrag wordt het sinterklaasfeest voor iedereen verpest, stelt hij.

Op de vraag of de politiek zich vanwege de incidenten meer moet mengen in het debat over Zwarte Piet, verklaarde hij dat dit niet nodig was omdat het "goed" gaat in de maatschappij. "Je ziet dat Zwarte Piet langzaam verandert, dat de steun in Nederland voor die verandering toeneemt."

In veel steden verliep de intocht van Sinterklaas zonder ongeregeldheden. Zo ging het bijvoorbeeld goed in Amsterdam en Utrecht. Ook in Zaanstad bleef het rustig. In de Noord-Hollandse gemeente, waar de landelijke intocht plaatsvond, werden wel vier personen opgepakt.

