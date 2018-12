De politie in Tilburg heeft zondag 44 voorstanders van Zwarte Piet aangehouden toen ze op weg waren naar het demonstratievak van tegenstanders van Zwarte Piet op het Burgemeester Stekelenburgplein.

De groep voorstanders van Zwarte Piet werd tegengehouden op de Burgemeester Brokxlaan, omdat ze de confrontatie aan wilden gaan met actievoerders van de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

De verdachten, tussen de 13 en 51 jaar oud, zijn na arrestatie overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Twee verdachten van dertien en vijftien jaar zijn weer naar huis, aldus de politie.

Tijdens de intocht werd ook een man aangehouden die zich niet kon legitimeren. Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor het vaststellen van zijn identiteit. Drie andere mannen zijn gearresteerd omdat zij zich niet aan een bevel of vordering hielden.

De intochten in Amsterdam en Utrecht verliepen zondag zonder problemen.

Burgemeester Tilburg tevreden met optreden politie

De Tilburgse burgemeester is tevreden met het optreden van de politie. "We hebben vandaag in Tilburg vele kinderen blij gemaakt en een mooie en feestelijke Sinterklaasintocht gevierd en tegelijkertijd hebben we mensen de ruimte gegeven om in vrijheid hun mening te uiten."

"Deze mensen hebben zich vooraf bij ons gemeld en hebben een vreedzame demonstratie gehouden waarbij ze zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. Het is jammer dat een andere groep dit wilde verstoren. De politie heeft kordaat ingegrepen waardoor ongeregeldheden voorkomen zijn", aldus burgemeester Weterings.

Actievoerders KOZP hebben demonstratie vroegtijdig gestopt

Actievoerders van KOZP hebben de demonstratie vroegtijdig gestopt, omdat ze niet tevreden waren met de demonstratieplek waar ze zaterdag mee akkoord gingen. Deze mensen zijn volgens de politie rustig weggegaan na het beëindigen van de demonstratie.

De gemeente Tilburg wilde de demonstranten niet aan de route van Sinterklaas hebben. Daardoor moesten ze naar het Burgemeester Stekelenburgplein, achter het station van Tilburg.

Voorman van KOZP Jerry Afriyie zei niet tevreden te zijn met de plek. De gemeente heeft met een regionale actiegroep tegen Zwarte Piet overleg gevoerd over de plek. Hoewel die groep er niet blij mee was, gingen ze wel akkoord met de locatie op het Burgemeester Stekelenburgplein. KOZP sloot zich aan bij de regionale actiegroep.

De regionale actievoerders tegen Zwarte Piet zijn met behulp van de politie het centrum van Tilburg uitgegaan, de leden van KOZP die niet uit Tilburg komen, zijn met bussen vertrokken.

Ook ongeregeldheden bij andere intochten

Zaterdag vonden er intochten van Sinterklaas plaats in een boel andere steden in Nederland. Op sommige plekken kwam het daar tot confrontaties tussen voor- en tegenstanders van het uiterlijk van Zwarte Piet. Daarbij werden in verschillende steden mensen opgepakt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!