Sinterklaas is zaterdag samen met zijn Pieten in Zaanstad aangekomen. De landelijke intocht is rustig en sfeervol verlopen. In meerdere steden zijn mensen gearresteerd na verschillende incidenten.

De landelijke intocht vond dit jaar plaats rondom de Zaanse Schans. De Sint arriveerde daar zaterdag rond 12.15 uur, zoals elk jaar met Pakjesboot 12.

Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad heeft de goedheiligman met zijn Pieten verwelkomd, waarna Sinterklaas zijn route te paard vervolgde richting het hart van de Zaanse Schans.

Er was veel politie aanwezig in het gebied. Er waren zogeheten checkpoints waar mensen werden gefouilleerd en waar tassen zijn gecontroleerd. De route die de Sint aflegde, was afgesloten voor auto's.

De landelijke intocht is volgens de gemeente goed verlopen. Burgemeester Hamming sprak van een "een kinderfeest zoals een kinderfeest hoort te zijn.'' Hij stelde dat er zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan.

In Zaanstad waren verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen voor de landelijke intocht. (Foto: ANP)

Toch arrestaties in gemeente Zaanstad

Ondanks het feit dat de intocht in Zaanstad goed is verlopen, zijn wel vier mensen opgepakt in de gemeente.

Twee personen werden gearresteerd op verdenking van het verstoren van de openbare orde, een persoon vanwege het gooien van een steen naar een vak waar gedemonstreerd werd. Een andere persoon is aangehouden vanwege het niet bij zich dragen van een ID.

De gemeente had twee vakken ingericht waar voor- en tegenstanders van Zwarte Piet mochten demonstreren. Vier groepen hadden zich van tevoren aangemeld. De protesten daar zijn rustig verlopen.

Meerdere arrestaties na ongeregeldheden

Bij de intochten in Rotterdam, Leeuwarden, Hoorn, Groningen en Eindhoven hebben wel grote ongeregeldheden plaatsgevonden.

Zo kwam het in Rotterdam tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ook was er onrust omdat verschillende personen tegen het uiterlijk van Zwarte Piet niet op de afgesproken plek wilden demonstreren en omdat er een spandoek aan de Erasmusbrug werd gehangen.

Als gevolg van de onrusten zijn vier mensen opgepakt bij twee incidenten. Een persoon is opgepakt op verdenking van mishandeling van een tegenstander van Zwarte Piet.

Het spandoek van een actiegroep aan de Erasmusbrug. (Foto: ANP)

Ook erg onrustig in Eindhoven

Net als in Rotterdam waren ook in Eindhoven veel demonstranten op de been tijdens de intocht daar. Er was daar lange tijd sprake van een grimmige sfeer waarbij onder andere gegooid werd met blikjes bier en eieren. Ook is een agent geschopt door een persoon.

Het OM heeft later op zaterdag bekendgemaakt dat het onderzoek gaat doen naar de situatie in Eindhoven. Dit onderzoek richt zich op het opsporen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens en rond de demonstratie tegen Zwarte Piet.

De politie komt tussen twee groepen demonstranten in Eindhoven. (Foto: ANP)

Kleinere confrontaties in onder andere Leeuwarden en Hoorn

Ook in Leeuwarden moest de politie voorkomen dat voorstanders van Zwarte Piet, mogelijk supporters van Cambuur, de tegenstanders van Zwarte Piet aan zouden vallen.

Wel zijn daar twee personen opgepakt en zijn de demonstranten tegen Zwarte Piet voor hun eigen veiligheid weggeleid in ME-busjes.

Bij kleinere confrontaties in onder andere Hoorn en Zwolle greep de politie wel in, maar werden uiteindelijk geen arrestaties verricht. Wel werden groepen mensen daar van bepaalde locaties weggeleid.

Activisten begeleid naar trein na onrust Den Haag

In het centrum van Den Haag is het zaterdag aan het eind van de middag ook nog lange tijd onrustig geweest tijdens de intocht van Sinterklaas. Voorstanders van Zwarte Piet dreigden de orde te verstoren.

In overleg met de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is in verband met hun veiligheid besloten om de demonstratie te beëindigen, aldus de politie.

De activisten werden door de politie vanaf het Malieveld begeleid naar het Centraal Station. De andere groep probeerde bij de actiegroep te komen, maar de ME greep in om een confrontatie te voorkomen. In de stad werd een persoon opgepakt voor het beledigen van een politiefunctionaris.

Bus tegengehouden die op weg was naar Den Helder

Op veel andere plekken in Nederland is de Sinterklaasintocht wel rustig verlopen. Zo kwamen er veel blije verhalen uit plekken als Lopik, Kampen en Apeldoorn.

In Apeldoorn waren leden van KOZP ook van plan om te demonstreren, maar de groep zag daar uiteindelijk toch van af.

Een andere groep actievoerders van KOZP die naar Den Helder onderweg was, is bij Alkmaar van de weg gehaald door de politie. Ze hebben geprobeerd te onderhandelen om verder te mogen, maar werden het niet eens met de locatie die ze aangewezen kregen van de politie.

Er zouden volgens de agenten serieuze oproepen van tegengroeperingen zijn, die hadden aangekondigd de demonstratie te verhinderen en blokkades op te werpen zodat KOZP Den Helder niet zou bereiken.

Volgens de actiegroep was er echter een gevoel dat de politie tijd aan het rekken was, waardoor ze niet op tijd in Den Helder aan zouden komen.

De demonstranten die uitendelijk niet naar Den Helder mochten, zijn later afgereisd naar Amstelveen. De demonstratie en de intocht aldaar, zijn uiteindelijk rustig verlopen.

Kinderen langs de route van de intocht van Sinterklaas. (Foto: ANP)