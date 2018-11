In Rotterdam is het minder vreedzaam gegaan. De politie heeft een man opgepakt, die op de Erasmusbrug een activist heeft aangevallen. De activist van Kick Out Zwarte Piet is hierbij geschopt of geslagen.



Aan de brug was een spandoek gehangen met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. Volgens de politie was daar een vergunning voor afgegeven.