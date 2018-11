De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft de busreis naar de intocht in Den Helder zaterdag afgebroken na te zijn tegengehouden door de politie ter hoogte van Alkmaar.

Dat maken de actiegroep en de politie bekend aan NU.nl. De demonstranten zullen nu richting Amstelveen gaan.

Er vonden volgens de woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet nog enige tijd onderhandelingen plaats over het eventueel doorzetten van de demonstratie in Den Helder. De politie meldt dat ze een andere plek voor de groep hadden aangewezen waar hun protestactie kon plaatsvinden, maar dat de groep hier niet mee akkoord ging.

Er zouden volgens de politie serieuze oproepen van tegengroeperingen zijn die hadden aangekondigd de demonstratie te verhinderen en blokkades op te werpen zodat Kick Out Zwarte Piet Den Helder niet zou bereiken.

Volgens Kick Out Zwarte Piet was er echter een gevoel dat de politie tijd aan het rekken was, waardoor ze niet op tijd in Den Helder zouden aankomen.

Groep zei eerder al af te zien van demonstratie

Eerder maakte Kick Out Zwarte Piet nog bekend af te zien van de reis naar Den Helder, omdat ze het oneens waren met de veiligheidsmaatregelen die werden geëist. Zo moesten de demonstranten zelf beveiligers inhuren om te mogen protesteren in de stad.

Zaterdagochtend ging de bus alsnog richting Den Helder, waarop de politie ingreep. "Het doel hiervan was om met hen afspraken te maken om deze demonstranten op een veilige manier te begeleiden", aldus de agenten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!