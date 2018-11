Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is het niet eens met de aangewezen locaties in Den Haag en Rotterdam voor protesten tijdens de intocht van Sinterklaas. De actiegroep die tegen het uiterlijk van Zwarte Piet is, vindt dat de betogers op deze plekken niet voldoende zichtbaar en hoorbaar zijn.

KOZP moet in Den Haag op een grasveld bij de Stadhouderslaan staan. De groep was naar eigen zeggen aanvankelijk met de politie overeengekomen dat de actievoerders op het Lange Voorhout konden demonstreren, nadat de burgemeester het Plein had verboden als locatie voor het protest.

De nieuwe locatie is voor KOZP onacceptabel. "Wij betreuren dit en vinden dat deze houding Den Haag niet past, als stad van diversiteit en van vrede en recht".

Ook de parkeerplaats op 200 meter van het Rotterdamse Willemsplein is volgens de actiegroep geen goede locatie. "De opstelling is zodanig dat men tegen de ruggen van het publiek aankijkt en mogelijk zelfs geblokkeerd wordt door geparkeerde bussen. De aangewezen plek belemmert hoorbaarheid en zichtbaarheid van de boodschap van bezorgde burgers."

Gemeenten willen niet onderhandelen over locaties

KOZP zegt nog in gesprek te zijn met Rotterdam en Den Haag over een oplossing, maar de beide gemeenten spreken dat tegen. "Er wordt niet onderhandeld. Het besluit van de burgemeester staat'', zegt een woordvoerder van de Haagse burgemeester Paulien Krikke.

De actiegroep heeft het protest in Nijmegen afgeblazen "vanwege het grote aantal bedreigingen en het feit dat de burgemeester weigert een zichtbare locatie toe te wijzen".

Ook in Groningen wordt KOZP bedreigd. Bij de sinterklaasintocht in die stad is zaterdag extra politie op de been, omdat een harde kern voetbalsupporters de demonstratie van de actiegroep zou willen verhinderen.

De tegenstanders van Zwarte Piet hebben verder acties aangekondigd in Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Dokkum, Hilversum, Leeuwarden, Tilburg, Weesp en Zwolle. De organisatie verwacht dat er zo'n zeshonderd mensen komen demonstreren.

Rutte: 'Ga naar intocht Sinterklaas'

De nationale intocht van Sinterklaas vindt zaterdag plaats in Zaanstad. Premier Mark Rutte vindt dat iedereen die daar naartoe wil, zou moeten gaan. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) deelt die mening. "Ik wil iedereen oproepen: voel je vrij om gewoon Sinterklaas te begroeten", zei hij.

Rutte betoogde vrijdag dat het logisch is dat er over het sinterklaasfeest af en toe discussie ontstaat in de samenleving. Maar die discussie moet volgens hem "kalm, waardig en respectvol" gevoerd worden. Bovendien moet het debat volgens hem "op een passend moment" worden gevoerd. "Dus niet tijdens de feestdagen."

Rutte onderstreepte dat het belang van de kinderen voorop moet staan: "We gunnen kinderen allemaal de magie van het sinterklaasfeest."

De premier gaat ervan uit dat de plaatselijke autoriteiten ervoor hebben gezorgd dat alles goed verloopt. Er zal bij de intocht een aanzienlijk aantal agenten op de been zijn om de orde te handhaven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!