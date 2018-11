Op veel plaatsen in het land is zaterdag en zondag de intocht van Sinterklaas. Bij meerdere van die intochten zijn demonstraties aangekondigd tegen en voor Zwarte Piet. Dit is wat we weten over de aangekondigde demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt op basis van nieuwe informatie.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd dit weekend in meerdere Nederlandse plaatsen te demonstreren. Ook in de stad Groningen is een protestactie gepland. Sinterklaas wordt zaterdag op de Grote Markt ontvangen en daar mag niet gedemonstreerd worden.

De gemeente Groningen wil dat het feest voor kinderen niet wordt verstoord. Daarom is ervoor gekozen om KOZP te laten demonstreren langs de route die Sinterklaas aflegt. De actiegroep mag dat doen in een vak op het Emmaplein.

Ook voorstanders van Zwarte Piet hebben aangekondigd een tegengeluid te zullen laten horen. Om te voorkomen dat beide groeperingen te dicht bij elkaar staan, mogen de voorstanders van Zwarte Piet demonstreren op het Gedempte Zuiderdiep, op het stuk tussen de Herestraat en de Oosterstraat. Er zit zo'n 700 meter tussen de twee demonstratievakken.

In Groningen zijn extra politieagenten op de been, omdat voetbalsupporters hadden aangekondigd dat ze de demonstratie van KOZP wilden voorkomen.

Demonstraties in Dokkum en Leeuwarden

In Friesland zijn demonstraties aangekondigd in Leeuwarden en Dokkum. KOZP zit achter de demonstraties in beide plaatsen. Volgens de Leeuwarder Courant hebben ook voorstanders van Zwarte Piet plannen om te demonstreren. Studio 44 Verbeeldende Projecten zou achter deze demonstratie zitten.

Net als vorig jaar, zijn er dus ook in Dokkum demonstraties gepland. Toen was de landelijke intocht in deze Friese plaats en werden tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 tegengehouden. De rechtbank legde vorige week taakstraffen tot 240 uur op aan de 'blokkeer-Friezen'.

In de provincie Drenthe zijn voor zover bekend geen demonstraties voor of tegen Zwarte Piet aangekondigd.

Burgemeester Zwolle beraadt zich nog op locatie demonstratie

In Overijssel is dat wel het geval. Sinterklaas komt zaterdag in Zwolle aan op het Rodetorenplein en KOZP heeft laten weten in de Overijsselse hoofdstad te willen demonstreren. Ook Theater voor Iedereen wil demonstreren in Zwolle.

Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle, heeft al gezegd dat op het Rodetorenplein niet voor of tegen Zwarte Piet mag worden gedemonstreerd. De gemeente Zwolle beraadt zich nog op een plaats waar dat wel mag.

Een provincie zuidelijker, in Gelderland, komt Sinterklaas zaterdag niet per stoomboot, maar per stoomtrein aan in Apeldoorn. Nadat Sinterklaas op het Stationsplein is gearriveerd, rijdt hij op een paard via de Hoofdstraat naar het Raadhuisplein. KOZP wil ook tijdens deze intocht demonstreren. Volgens De Stentor krijgt KOZP een plek langs de route die Sinterklaas aflegt.

De organisatie was ook van plan om in Nijmegen te demonstreren, maar dat gaat niet door. Volgens de actiegroep heeft dat twee redenen: het grote aantal bedreigingen en het gebrek aan een zichtbare plek waar de demonstranten hun geluid konden laten horen.

NEC-supporters: 'Schop ze de stad uut'

Supporters van de Nijmeegse voetbalclub NEC waren van plan zich mengen in de demonstratie in Nijmegen. "Schop ze de stad uut", was volgens Omroep Gelderland een oproep in een WhatsApp-groep van de supporters. De harde kern van NEC zou bijgestaan worden door aanhangers van De Graafschap. Voor zover bekend zijn er in de provincie Utrecht geen demonstraties voor of tegen Zwarte Piet aangekondigd.

In Noord-Holland zal in verschillende plaatsen wel worden gedemonstreerd. Allereerst is er natuurlijk de landelijke intocht in Zaanstad. Vier actiegroepen zullen in Zaanstad hun geluid laten horen. Het gaat daarbij om de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de actiegroep Demonstratie VOOR Zwarte Piet Nationale Intocht Zaandam. Beide groepen zijn voorstander van Zwarte Piet.

Daarnaast willen Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad en Opinnzwawidi tijdens de landelijke intocht demonstreren. Voor de groeperingen zijn twee vakken ingericht. Deze bevinden zich aan de Lagedijk en de Leeghwaterweg, iets voorbij de Julianabrug. Er is een grote afstand tussen de vakken, zodat het niet uitloopt op een confrontatie tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

Goede balans tussen vieren kinderfeest en grondrecht

In Amstelveen wil KOZP zich zaterdag laten horen, net als in Den Helder. De gemeente Den Helder laat in een reactie weten dat "demonstreren een grondrecht is dat moet worden gerespecteerd". Den Helder verbiedt de demonstratie dan ook niet, maar wil wel dat er een goede balans ontstaat tussen "het vieren van een kinderfeest en het respecteren van het grondrecht van de demonstranten".

Sinterklaas komt in Den Helder aan op de kade voor het Reddingsmuseum en op alle kades daaromheen mag volgens de gemeente niet worden gedemonstreerd. Voor demonstraties is ruimte op de Willemsoord en de demonstranten mogen ook niet meelopen in de optocht.

KOZP komt niet naar Hoorn

In Weesp en Hoorn komt Sinterklaas ook op zaterdag aan en KOZP heeft aangekondigd in Weesp een geluid tegen Zwarte Piet te zullen laten horen. In eerste instantie wilde KOZP ook in Hoorn demonstreren, maar de gemeente Hoorn laat aan NU.nl weten dat de groepering zich niet heeft aangemeld.

Wel hebben twee lokale groepen zich aangemeld. Eén voor en één tegen Zwarte Piet. Nadat bleek dat KOZP niet naar Hoorn komt, trok de groep die voor Zwarte Piet wilde demonstreren de aanvraag in.

De lokale groep die tegen Zwarte Piet gaat demonstreren, heeft van de gemeente een plek langs de route die Sinterklaas aflegt toegewezen gekregen. In de haven waar Sinterklaas aankomt, is demonstreren niet toegestaan.

In Flevoland staan voor zover bekend geen demonstraties voor of tegen Zwarte Piet op de planning.

Ontevredenheid over locaties demonstraties in Den Haag en Rotterdam

In meerdere Zuid-Hollandse plaatsen zijn demonstraties aangekondigd. In Den Haag zou KOZP in eerste instantie op het Lange Voorhout staan. Burgemeester Pauline Krikke had de actiegroep eerder verboden om op het Plein te staan.

KOZP is niet tevreden met de nieuwe locatie. "Wij betreuren dit en vinden dat deze houding Den Haag niet past, als stad van diversiteit en van vrede en recht", stelt de actiegroep in een reactie.

In Rotterdam wil Kick Out Zwarte Piet ook demonstreren, maar ook daar is de groepering niet tevreden met de locatie. De gemeente had een parkeerplaats op 200 meter van het Willemsplein aangewezen. "De opstelling is zodanig dat men tegen de ruggen van het publiek aankijkt en mogelijk zelfs geblokkeerd wordt door geparkeerde bussen. De aangewezen plek belemmert hoorbaarheid en zichtbaarheid van de boodschap van bezorgde burgers", aldus KOZP.

In Gouda geen megafoons

Ook in Gouda wil de groepering zaterdag demonstreren, net als in Maassluis. In die laatste plaats mogen de demonstranten alleen in een daarvoor aangewezen vak van zich laten horen en ze mogen geen megafoons gebruiken.

In Dordrecht komt er één locatie waar Kick Out Zwarte Piet mag demonstreren, maar de plek is nog onduidelijk. Wel heeft de gemeente Dordrecht laten weten dat dit in de buurt van de intocht zal zijn.

In Limburg en Zeeland zijn voor zover bekend geen demonstraties. In Noord-Brabant wel. Daar wil KOZP demonstreren in Eindhoven en Tilburg.

Mogelijk demonstraties in Eindhoven en Tilburg

In Eindhoven wilden de demonstranten zich zaterdag verzamelen op het 18 Septemberplein, maar dat staat de gemeente Eindhoven niet toe. In plaats daarvan mogen de demonstranten op het Catharinaplein staan. Voetbalsupporters in Eindhoven hebben gezegd Kick Out Zwarte Piet te willen tegenwerken bij deze demonstratie.

Kick Out Zwarte Piet heeft ook aangekondigd zondag bij de intocht van Sinterklaas in Tilburg te demonstreren, maar de gemeente laat weten nog geen aanvraag voor een demonstratie te hebben gekregen. Wel heeft de gemeente een aanvraag gehad van het Anti-Zwarte Pietcomité. Met die partij is de gemeente Tilburg in gesprek.