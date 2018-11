Een groep tegenstanders van Zwarte Piet heeft maandagochtend een uur lang een loopbrug naar het Mediapark bezet. Zij vinden dat de NTR in Het Sinterklaasjournaal roetveegpieten moet opvoeren in plaats van egaal zwarte pieten.

Het ging om tussen de twintig en dertig mensen. De actievoerders hielden medewerkers die op het Mediapark wilden komen tegen en deelden pamfletten uit. De demonstranten bij het Mediapark stellen dat de "NTR niet over de brug komt".

De actievoerders scanderen leuzen als: "Zwarte Piet is zwart verdriet." Het protest begon rond 8.30 uur.

Rond 9.30 uur werd de blokkade opgeheven, nadat de politie hierom had gevraagd.

NTR vindt dat roetveegpiet ook 'egaal zwart' kan zijn

De NTR verspreidde begin oktober in eerste instantie een verklaring dat bij de intocht van Sinterklaas in Zaanstad roetveegpieten aanwezig zouden zijn. Maar drie dagen later meldde de omroep dat roetveegpieten ook "helemaal zwart konden zijn".

De politie Midden-Nederland laat weten dat de actie zonder problemen is beëindigd. Er zijn geen actievoerders aangehouden. De NTR was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

Andere actiegroep heeft NTR voor de rechter gedaagd

Een andere groep tegenstanders van Zwarte Piet wil de landelijke intocht van Sinterklaas verbieden via een kort geding. De stichting Majority Perspective daagt een aantal betrokken partijen voor de rechter. Het gaat onder meer om de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en de burgemeester van Zaanstad, waar de intocht volgend weekend plaatsvindt.

De stichting eist een verbod op de volgens haar "racistische nationale intocht" in Zaanstad. "Alle partijen maakten zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen, waaronder VN-kinderrechtenverdragen en antiracismeverdragen", stelt de stichting.

VN en Kinderombudsman vinden dat Zwarte Piet bijdraagt aan racisme

De VN concludeerde in 2016 dat de figuur Zwarte Piet een uiting van racisme is die bestreden moet worden via het onderwijs. De traditie is achterhaald, meent de VN.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft de figuur Zwarte Piet nader onderzocht nadat er klachten bij haar waren binnengekomen. Kalverboer concludeert dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie. Daarmee is de figuur in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De gemeente Zaanstad wil voorafgaand aan de zitting niet reageren, liet een woordvoerder van de burgemeester weten. Dat geldt ook voor de NTR.

