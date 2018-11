De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag taakstraffen uitgedeeld voor het blokkeren van tegenstanders van zwarte piet op de A7 rond de sinterklaasintocht van vorig jaar. Onder de veroordeelden is ook Jenny Douwes, die vanwege haar coördinerende rol de hoogste taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand kreeg.

De andere verdachten kregen taakstraffen die oplopen van tachtig tot tweehonderd uur. Het Openbaar Ministerie (OM) had werkstraffen tot 240 uur geëist en in één geval een onvoorwaardelijke celstraf, maar dat vond de rechter te ver gaan.

Twee personen kreeg eveneens een maand voorwaardelijke celstraf omdat zij ook op de A6 bussen hadden afgesneden en gestopt. Sommige mensen deelden luidkeels hun ongenoegen tijdens de uitspraak.

Douwes wordt verweten dat ze een leidende rol heeft gespeeld bij het organiseren van de blokkade en werd schuldig bevonden aan opruiing.

Douwes had op Facebook opgeroepen tot de blokkade. Nadat ze de oproep van het sociale medium had verwijderd in opdracht van de politie, bleef de vrouw wel betrokken bij de actie. Ze zei zelf niet te hebben geweten dat ze iets strafbaars had gedaan.

Zaak draait om blokkeren van bussen met demonstranten

De rechtszaak draait om het tegenhouden van drie bussen met tegenstanders van zwarte piet die op weg waren naar de sinterklaasintocht in Dokkum op 18 november 2017. Volgens de rechtbank creëerden de Friezen een gevaarlijke situatie met de blokkade op de snelweg.

"Er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking om de bussen tegen te houden", aldus de rechtbank. "Dat dit gepaard is gegaan met geweld of bedreiging met geweld wordt niet bewezen geacht."

Uiteindelijk kwam er vanwege de onrust een noodbevel en ging de demonstratie niet door. Justitie rekende het de verdachten aan dat ze het recht op demonstratie "om zeep hebben geholpen". Ook was er volgens het OM een dreigende en grimmige sfeer.

Ook de rechter tilde hier zwaar aan. De voorzitter van de rechtbank benadrukte dat demonstreren een grondrecht is. "Door middel van een blokkade is bewust een ernstige inbreuk op de rechten op betoging en vrijheid van meningsuiting gedaan", aldus de rechter.

'Blokkeerders hadden goede reden zich zorgen te maken'

Advocaat Tjalling van der Goot, die vrijwel alle verdachten in de zaak vertegenwoordigt, bepleitte dat de blokkeerders een goede reden hadden zich zorgen te maken over de demonstratie van de zwartepiettegenstanders.

"De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet opgenomen in het rapport Dreigingsbeeld Nederland", beargumenteerde Van der Goot.

Hij verwees naar eerdere wanordelijke intochten in Gouda en Meppel, waar de demonstranten grote onrust veroorzaakten. "De cliënten hadden een hoger doel: de veiligheid." Het gros van de Friezen die terechtstaan toonde dan ook geen spijt van de actie.

Volgens de rechtbank waren er echter geen aanwijzingen dat de tegenstanders van zwarte piet "een ander doel hadden dan vreedzaam betogen". In het rapport van de NCTV worden ze volgens de rechter ook niet aangeduid als terroristisch of gewelddadig.

Advocaat Van der Goot reageerde teleurgesteld op de uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan.

