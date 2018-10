De rechtszaak over de blokkade op de A7 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in 2017 gaat volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet over Zwarte Piet, maar over de "meest essentiële fundamenten van de democratische rechtsstaat".

In het kort: 34 Friezen staan terecht voor blokkeren A7 in 2017

Blokkade voorkwam demonstratie Kick Out Zwarte Piet

Demonstratie stond gepland tijdens sinterklaasintocht Dokkum

Een vrouw ook vervolgd vanwege opruiing op Facebook

Dat benadrukte de officier van justitie vrijdag aan het begin van zijn pleidooi, waarin later op de dag de eis tegen 34 verdachten wordt geformuleerd.

Vorig jaar probeerden de verdachten een demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet te verhinderen, door bussen op de A7 tegen te houden.

De zaak gaat volgens het OM vooral over de vrijheid van meningsuiting. "Verdachten hebben hun recht op vrijheid van meningsuiting door middel van strafbare feiten tot uiting gebracht en de vrijheid van meningsuiting van anderen om zeep geholpen."

Filmfragmenten van verdachten getoond

Het OM toonde eerst filmfragmenten van de blokkade en van een eerdere blokkade op de A6. Daarop zijn verschillende verdachten herkenbaar in beeld te zien.

De officier ging ook in op het onderzoek naar de verdachten. Zij konden worden verhoord dankzij ter plekke door de politie gemaakte foto's, Facebook-profielen en onderzoek naar hun mobiele telefoons. Op de telefoons werd een besloten appgroep voor deelnemers aan de actie aangetroffen.

In deze groep werd onder meer gesproken over een boetefonds voor het geval het zou uitmonden in strafrechtelijke vervolging. "Zij waren zich dus bewust van de overtredingen", aldus het OM.

'Vlam had in de pan kunnen slaan'

De blokkade van drie bussen met tegenstanders van Zwarte Piet had volgens het OM "tot doel het verhinderen van de demonstratie in Dokkum, het middel was het blokkeren van de snelweg, beide zijn strafbaar".

De blokkade was naar het oordeel van het OM geen demonstratie, zoals de verdachten zeiden, omdat er strafbare feiten werden gepleegd en het uiten van een mening niet het doel was.

Bovendien was sprake van een dreigende, grimmige sfeer, waarbij "de vlam in de pan had kunnen slaan". "Het is maar goed dat de betogers in de bussen zijn blijven zitten."

'Moest een ludieke actie zijn'

De vrouw die de initiator van de blokkade zou zijn geweest, heeft tijdens een eerdere zitting gezegd dat ze niet wist dat ze iets strafbaars deed. Volgens de veertigjarige Jenny D. moest het een spontane, ludieke actie worden.

Andere verdachten die deze week aan het woord kwamen, hebben evenmin spijt betuigd. Alle 34 personen die vervolgd worden, zullen vrijdag of maandag een laatste woord krijgen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!