Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag taakstraffen tot 240 uur geëist tegen verdachten van de blokkade van tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 vorig jaar. De hoogste taakstraf is gevraagd voor Jenny D., die volgens justitie een coördinerende rol had.

Meer dan dertig Friezen staan terecht in de zaak, tegen de meerderheid is een taakstraf geëist. Een verdachte hoorde ook zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, tegen zich eisen vanwege een eerdere veroordeling.

Per verdachte is een strafeis op maat uitgesproken. Zo kregen sommige Friezen een hogere eis te horen omdat ze volgens justitie agressief gedrag hadden vertoond. D. wordt ook vervolgd voor opruiing. Naast een taakstraf wil justitie ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor de vrouw.

Het OM vindt het opleggen van een geldboete niet gepast. "Een geldboete zou geen recht doen aan de aard, ernst en impact van de gepleegde strafbare feiten."

Een menigte verzamelde zich vrijdagmiddag voor de rechtbank in Leeuwarden, waar met Friese vlaggen werd gezwaaid. Volgens journalist Saskia Belleman waren de hekken voor het binnenplein uit voorzorg gesloten om te voorkomen dat mensen in de verdrukking komen. De politie sprak van een rustige situatie.

Gevaarlijke situatie op de snelweg

Volgens het OM creëerden de Friezen met de blokkade op de snelweg een gevaarlijke situatie. Ze hielden drie bussen met tegenstanders van Zwarte Piet, die op weg waren naar de sinterklaasintocht in Dokkum, tegen.

Uiteindelijk kwam er vanwege de onrust een noodbevel en ging de demonstratie niet door. Justitie rekent het de verdachten aan dat ze het recht op demonstratie "om zeep hebben geholpen". Ook was er volgens het OM een dreigende en grimmige sfeer.

Advocaat: 'Een strafzaak is geen experiment'

Advocaat Tjalling van der Goot, die vrijwel alle verdachten in de zaak vertegenwoordigt, bepleitte vrijdag dat een strafproces niet mag worden aangewend om een proefproces te houden. "Een strafzaak is geen experiment." Een vertegenwoordiger van het OM sprak recent in een televisie-interview over een proefproces.

De advocaat vindt dat het OM Jenny D. helemaal niet zou mogen vervolgen. De vrouw had op Facebook opgeroepen tot de blokkade, maar deed dat samen met iemand anders die niet is vervolgd. Nadat ze de oproep van Facebook had verwijderd in opdracht van de politie, bleef D. wel betrokken bij de actie.

"Maar in de aanklacht staat alleen iets over het plaatsen van de Facebook-oproep en de wet vereist gelijke behandeling van gelijke gevallen", stelt de advocaat. Ze zou ook moeten worden vrijgesproken van medeplegen.

'Hoger doel was veiligheid'

Van der Goot vindt dat de blokkeerders een goede reden hadden zich zorgen te maken over de demonstratie van de anti-Zwarte Piet-demonstranten. "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet opgenomen in het rapport Dreigingsbeeld Nederland."

Hij verwees naar eerdere wanordelijke intochten in Gouda en Meppel, waar de demonstranten grote onrust veroorzaakten. "De cliënten hadden een hoger doel: de veiligheid."

Geen spijtbetuigingen van blokkeerders

De verdachten die deze week aan het woord kwamen hebben geen spijt betuigd. Ze lieten een voor een weten nog altijd trots te zijn, omdat ze wisten te voorkomen dat actievoerders van Kick Out Zwarte Piet de stad Dokkum bereikten. Daar kwam Sinterklaas aan voor de nationale intocht.

Ze zeggen voorstander te zijn van de vrijheid van demonstratie, maar dat de burgemeester van Dokkum deze demonstratie tijdens de intocht had moeten verbieden.

D., die de blokkade zou hebben georganiseerd, heeft gezegd dat ze niet wist dat ze iets strafbaars deed. De veertigjarige vrouw zei tijdens een eerdere zitting dat de actie "ludiek" bedoeld was.

De rechtbank doet op vrijdag 9 november uitspraak.

