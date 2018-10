De vrouw die de initiator zou zijn geweest van de A7-blokkade op de dag van de nationale sinterklaasintocht van vorig jaar wist niet dat ze iets strafbaars deed. Dat zei Jenny D. (40) donderdagochtend in de rechtbank in Leeuwarden.

De ondernemer uit Drachten, die het boegbeeld werd van de actie, zou de groep van 34 Friezen hebben aangezet tot de blokkade, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

D. had in de week voorafgaand aan de intocht het Facebook-evenement 'Project P' aangemaakt en daar in een filmpje opgeroepen om bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten op te houden. Ook moesten ze Friese vlaggen meenemen.

De demonstranten zouden op 18 november naar Dokkum gaan voor een betoging bij de intocht. "Het moest een spontane, ludieke actie zijn. Een langzaamaanactie. Ik dacht dat ik ook een demonstratie mocht houden", aldus D.

Aangifte wegens opruiing

Onder anderen Jerry Afriyie en Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) woonden de zitting donderdag bij. Esajas heeft aangifte tegen D. gedaan wegens opruiing.

D. verwijderde het Facebook-evenement in opdracht van de politie. "Dan zou ik niet worden vervolgd." Daarna bleef ze berichten versturen via Facebook en in een besloten WhatsApp-groep. Wat ze precies heeft gezegd, wist ze niet meer. "Het was in die tijd erg hectisch. Ik heb zo veel berichten verstuurd. Maar opruien was niet mijn bedoeling."

Tegenstanders Zwarte Piet willen lespakket voor verdachten

De inzittenden van de bussen die zijn tegengehouden waren volgens hun advocaat "zeer aangedaan door het brute optreden" van de verdachten. "De actie was simpelweg agressief, onverantwoord en bedreigend."

De advocaat wees erop dat geen van de verdachten tijdens de verhoren spijt heeft betuigd. "Niemand toont enig besef van de angst die ze teweeg hebben gebracht."

De activisten vorderden een schadevergoeding in natura; deelname aan lessen en workshops van Stichting Nederland Wordt Beter, waaronder het lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Die cursus zou één dag duren en moet volgens de activisten meer wederzijds begrip creëren.

Aanhang applaudisseerde voor Fries sprekende D.

D. sprak donderdag aanvankelijk in het Nederlands, maar ging al snel over in het Fries. Haar aanhang in de zaal, onder wie medeverdachten, reageerde met applaus. "Ik snap niet dat de burgemeester toestond dat de demonstranten met een megafoon tussen de kinderen mochten."

Volgens D. is demonstreren tegen Zwarte Piet niet erg. Bij de nationale intocht zou dat echter niet veilig zijn geweest, stelt ze.

Donderdag is de derde procesdag, waarop de strafeis van het OM bekend wordt gemaakt.

