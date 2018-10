Een van de verdachten die maandag aan het woord kwam in de rechtszaak over de blokkade op de A7 om tegenstanders van Zwarte Piet te hinderen, heeft gezegd dat hij "beter had moeten weten". Een andere verdachte zegt juist nog steeds "trots te zijn op wat er door de blokkade is bereikt".

De verdachten blokkeerden vorig jaar met tientallen anderen de A7 bij Joure. Tegenstanders van Zwarte Piet waren in bussen op weg naar Dokkum om te demonstreren. Daar vond de landelijke intocht van Sinterklaas plaats.

"Ik had beter moeten weten. Ik zit namelijk voor mijn werk de hele dag op de weg'', vertelde de verdachte aan de rechtbank in Leeuwarden. "Ik heb er spijt van. Maar wat we voor ogen hadden, is gelukt."

In totaal staan de komende dagen 34 verdachten terecht. Volgens justitie is door het versperren van de snelweg een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. "De bussen met demonstranten werden klemgereden en er is een file ontstaan, met alle risico's van dien", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Klompen moesten achterblijven bij beveiliging

Een andere verdachte heeft maandag gezegd dat hij niet precies wist wat er zou gebeuren op de A7. Hij was naar eigen zeggen een bijrijder. Bij verdere vragen beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De man zat op sokken in de zaal. Hij had zijn klompen bij de beveiliging moeten achterlaten.

De derde verdachte in de openingsronde, een vrouw uit Leeuwarden, zei evenmin te weten wat precies de bedoeling van de actie was. Zij zat naast haar vriend in een van de auto's die de weg blokkeerden. De vrouw zei een voorstander van demonstraties te zijn, maar demonstreren tussen de kinderen in Dokkum was voor haar geen optie.

Strafeisen volgen naar verwachting vrijdag

Een van de verdachten, een vrouw, wordt daarnaast ook vervolgd voor opruiing. Zij zou via Facebook hebben opgeroepen de tegenstanders van Zwarte Piet te hinderen.

Voor de zaak zijn zeker vier dagen uitgetrokken. Justitie zal naar verwachting vrijdag met de strafeisen komen.