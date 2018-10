Sinterklaas zal bij zijn intocht in Zaanstad wel degelijk gezelschap krijgen van zwarte pieten. Omroep NTR heeft donderdag laten weten dat ook roetpieten volledig zwart kunnen zijn.

"Naargelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter", verduidelijkt een woordvoerder van de omroep die het televisieverslag verzorgt. "Er zijn er ook bij die helemaal zwart zijn."

De discussies over het uiterlijk van de helpers van Sinterklaas zijn weer volop losgebarsten, nadat de NTR woensdag een verklaring over de intocht verspreidde.

Daarin stond dat pieten een zwart gezicht krijgen door het trotseren van schoorstenen. Alle pieten zijn in die zin roetveegpieten, aldus de woordvoerder. Dit geldt volgens de NTR dus ook voor egaal zwarte pieten.

NRC merkte het misverstand donderdag als eerste op. "Ik begrijp de verwarring wel'', zegt de NTR-woordvoerder. "We proberen elk jaar een stapje te maken om geleidelijk een verandering te volgen die er in de maatschappij is. Elk jaar een beetje minder zwart. Dat is feitelijk al jaren zo."

Bereidwillige pieten in uiteenlopende schakeringen zwart zijn er volgens de NTR genoeg, ook al heeft één van de negen sinterklaascomités in Zaanstad zich teruggetrokken uit onvrede over de pietenkwestie.