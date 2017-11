'Ook demonstranten voor Zwarte Piet moeten zich aan de wet houden'

Hij reageerde hiermee op de blokkade die actievoerders vóór Zwarte Piet zaterdag opwierpen op de A7. Hierdoor konden demonstranten tegen Zwarte Piet, die een vergunning hadden om te demonstreren, niet naar Dokkum waar Sinterklaas aankwam.

"Ik snap de emoties op dit onderwerp, maar dat mensen op een snelweg alles stilzetten, kan ik niet goedkeuren", aldus Knops. "Iedereen moet zich aan de wet houden, dus ook deze mensen."

De staatssecretaris liet zich geen uitspraken ontlokken over het feit dat geen van de demonstranten die de snelweg blokkeerden, zijn aangehouden. "Daar ga ik niet over. Er zijn gegevens genoteerd, ik weet niet of de zaak een vervolg krijgt."

Verkeerschaos

Chauffeurs van bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet, die op weg waren naar Dokkum, moesten even na 10.00 uur remmen nadat auto's voor hen onverwachts stopten met rijden. De bussen werden zo gedwongen om ook te stoppen. Door de blokkade ontstond er een verkeerschaos op de snelweg.

Daarbij vonden ook meerdere kleine ongelukken plaats. Uiteindelijk mochten de demonstranten tegen Zwarte Piet hun weg niet vervolgen naar Dokkum. De personen die de blokkade op de A7 veroorzaakten, zijn niet gearresteerd. Wel zijn hun gegevens opgenomen.

Strafrechtelijk vervolgd

"In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie na afloop. De rest van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum is rustig verlopen. Aan boord van de boot waren zaterdag vooral Zwarte Pieten te zien.

Wat Knops betreft blijft Zwarte Piet trouwens zwart. "Zo kennen we hem waar ik vandaan kom wel, ja." De bewindsman komt uit Limburg. "Ik heb alleen maar positieve associaties. Maar we moeten natuurlijk wel optreden tegen discriminatie."