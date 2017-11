Politie verbood demonstraties Dokkum om vermoedens meer blokkades

Burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, wilde voorkomen dat er "ernstige wanordelijkheden'' zouden ontstaan tijdens de landelijke intocht in de Friese stad. Vanwege de signalen die er waren, werd door de gemeente vervolgens besloten om demonstraties tegen Zwarte Piet niet langer toe te staan.

Het idee om de demonstranten tegen Zwarte Piet tegen te houden, werd eerder deze week al onder voorstanders van Zwarte Piet via Facebook gecommuniceerd als Project P. Nadat de politie erop had gewezen dat dit niet mag, zei de groep van de acties af te zien.

Toch kwam het zaterdag op de A7 bij Oudehaske tot een confrontatie tussen partijen voor en tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. Chauffeurs van bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet, die op weg waren naar Dokkum, moesten even na 10.00 uur remmen nadat auto's voor hen onverwachts stopten met rijden. De bussen werden zo gedwongen om ook te stoppen.

Verkeerschaos

Door de blokkade ontstond er een verkeerschaos op de snelweg. Daarbij vonden ook meerdere kleine ongelukken plaats. Burgemeester Waanders zei blij te zijn dat er bij de blokkade op de snelweg niemand gewond is geraakt.

De politie was vlug ter plaatse en ging in gesprek met de partijen. De weg werd daarop snel vrijgegeven, waarna de demonstranten tegen Zwarte Piet in hun bussen onder ME-begeleiding naar Dokkum werden gereden. Vlak voor aankomst werden de bussen door de politie echter stilgezet, omdat de gemeente had besloten om demonstraties niet langer toe te staan.

Daarna werd duidelijk dat de bussen weer terug moesten keren naar Amsterdam. Dit gebeurde ook onder politiebegeleiding. De demonstranten wilden zich aansluiten bij een betoging in Weesp, maar ook hier waren ze niet welkom. Burgemeester van Weesp kondigde een noodbevel af toen hij van het plan hoorde.

Geen arrestaties

De personen die de blokkade op de A7 veroorzaakten, zijn niet gearresteerd. Wel zijn hun gegevens opgenomen. Volgens de politie is voor deze werkwijze gekozen om ervoor te zorgen dat het verkeer zo snel mogelijk weer op gang kwam.

"In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie na afloop.

De demonstranten reageerden boos toen duidelijk werd dat ze niet mochten demonstreren in Dokkum. Burgemeester Waanders: "Dat recht hebben ze en we hebben er alles aan gedaan om dat toe te kennen. We hadden in goed overleg een plek ingericht, ook voor de mensen die pro-Zwarte Piet zijn. Maar we moeten ook hun veiligheid bewaken.''

Intocht

De rest van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum is rustig verlopen. Rond 12.30 voer de goedheiligman het centrum van Dokkum binnen, waarna hij door de binnenstad trok.

Aan boord van de boot waren zaterdag vooral Zwarte Pieten te zien. Ook waren er Pieten met roetvegen. Vrijdagavond waren er in het Sinterklaasjournaal voor het eerst Pieten te zien. Naast enkele Zwarte Pieten was er ook een Witte Piet te zien. Deze Witte Piet kwam ook terug bij de intocht.

Zo'n 15.000 bezoekers waren naar de Friese stad gekomen om de landelijke intocht bij te wonen. Dat waren er een stuk minder dan de verwachte 25.000. De burgemeester vermoedt dat het slechte weer daarvan de oorzaak is. Waanders kijkt ondanks de confrontatie terug op een "geweldig feest''.