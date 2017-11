Intocht Sint in Dokkum rustig verlopen, demonstranten gestopt op A7

Even voor 12.30 uur voer de boot met Sinterklaas het centrum van Dokkum binnen. De Sint werd welkom geheten door burgemeester Marga Waanders, waarna hij door de binnenstad van de Friese plaats trok.

Langs de route van de Sint was de sfeer gezellig en gemoedelijk. Er is voor zover bekend geen sprake geweest van incidenten langs de route.

Aan boord van de boot waren zaterdag vooral Zwarte Pieten te zien. Ook waren er Pieten met roetvegen. Vrijdagavond waren er in het Sinterklaasjournaal voor het eerst Pieten te zien. Naast enkele Zwarte Pieten was er ook een Witte Piet te zien.

Demonstranten tegengehouden

Voorafgaand aan de intocht zorgde een confrontatie tussen vermoedelijke actievoerders voor en actievoerders tegen het uiterlijk van Zwarte Piet, voor een grote verkeersopstopping op de snelweg A7.

Chauffers van bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet die op weg waren naar Dokkum, moesten even na 10.00 uur remmen nadat auto's voor hen onverwachts stopten met rijden. De bussen werden op de snelweg bij Oudehaske stopgezet, waardoor ook al het andere verkeer op de snelweg tijdelijk stilstond.

Wie er precies achter de actie zitten is onduidelijk, maar de politie zegt tegen NU.nl dat het gaat om "mensen die blijkbaar niet willen dat zij gaan demonstreren".

In de file die door de blokkade ontstond, zijn ongelukken gebeurd. Ook liepen er mensen op de snelweg.

Geen arrestaties

Gesprekken tussen de politie en de betrokken partijen hebben er voor gezorgd dat de blokadde inmiddels opgeheven is. Het verkeer op de A7 kan weer doorrijden.

De Friese politie meldt verder dat het op gang krijgen van het verkeer de hoogste prioriteit heeft gehad. Er zijn dan ook geen arrestaties verricht. Wel zijn gegevens van de betrokken partijen genoteerd. "In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie.

Leden van de actiegroepen melden aan NU.nl dat twee bussen rond 10.45 uur weer verder konden rijden. Inzittenden van de derde bus zijn overgestapt naar een van de andere bussen. Onder ME-begeleiding mochten de bussen hun weg vervolgen naar Dokkum.

Locoburgemeester wil geen demonstraties

Het was lange tijd onduidelijk of de actiegroepen die op weg waren naar Dokkum daar nog wel konden demonstreren. Er was een vergunning afgegeven voor de demonstratie, maar demonstreren mocht alleen voorafgaand aan de intocht zelf.

Even voor 12.00 uur maakte de locoburgemeester van de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, bekend dat hij geen demonstraties meer toe zal staan. De burgemeester heeft dit besluit genomen omdat hij de veiligheid van zowel demonstranten als bezoekers van de intocht niet kan garanderen.

De bussen met demonstranten zijn daarom stilgezet door de politie nabij Harlingen. Hen is verteld dat ze weer terug moeten keren naar Amsterdam. Dit zal gebeuren onder begeleiding van de politie.

Reactie demonstranten

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft boos gereageerd op de situatie. "Het is een schande. Relschoppers hebben het met behulp van het systeem voor elkaar gekregen dat het recht om te demonstreren in dit land de nek wordt omgedraaid", zei woordvoerder Jerry Afriyie.

Een groep van zes andere tegenstanders van Zwarte Piet had zich wel al bij het speciale demonstratievak gemeld. De demonstranten zijn tegengehouden door de politie.

Langs de route door Dokkum is het verder rustig. Er is boven de stad rond 11.00 uur wel nog een tekstlint aan een vliegtuig gezien met de tekst: 'We willen Zwarte Pieten'.

Beeld: Mark Kommerie

Rotterdam

Naast de confrontatie in Friesland, was er ook een demonstratie in Rotterdam die uit de hand liep. Kort voor de intocht van Sinterklaas in Rotterdam, is de Erasmusbrug korte tijd geblokkeerd geweest door actievoerders. Ze hingen spandoeken op met de tekst 'Zwarte Piet is racisme' en 'Verkeer gestremd wegens racisme'.

De politie haalde de demonstranten van het wegdek en dirigeerde ze naar het fietspad, zodat er weer auto's over de brug konden. Ook daar is de intocht daarna gewoon voortgezet.