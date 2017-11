Sinterklaasjournaal toont naast Zwarte Piet ook Witte Piet

"De bontgekleurde pieten van vorig jaar keren niet terug. Dat vonden we achteraf gezien niet zo geslaagd, het paste te weinig binnen de traditie en zag er niet leuk uit", zei mediadirecteur Willemijn Francissen van omroep NTR destijds in een interview met De Telegraaf.

Francissen zei toen ook al dat het Sinterklaasjournaal dit jaar zou kiezen voor "een soort vijftig tinten grijs". Nu is in ieder geval duidelijk geworden dat er naast Zwarte Pieten, ook Witte Pieten te zien zullen zijn in dit seizoen van het kinderprogramma.

Het Sinterklaasjournaal wordt als leidend gezien voor hoe de Pieten er in de rest van Nederland uitzien, zoals bijvoorbeeld bij intochten.

Discussie

De kleur van de Pieten is al jarenlang onderwerp van discussie. Sommige mensen storen zich aan de negatieve stereotypering en zien in de verbeelding van Zwarte Piet een verwijzing naar het slavernijverleden. Anderen zijn van mening dat Zwarte Piet een onderdeel is van de Nederlandse traditie en willen niet dat het uiterlijk van Zwarte Piet gewijzigd wordt.

De Zwarte Pietendiscussie leidde er toe dat Erik van Muiswinkel, die jarenlang Hoofdpiet speelde in het Sinterklaasjournaal, en verslaggeefster Dolores Leeuwin in 2016 vertrokken bij het programma. Zij konden zich niet langer vinden in de vertolking van Piet.

Nuance

De NTR is overigens niet van plan zich volledig te vormen naar de voor- of tegenstanders van Zwarte Piet. "Wij zoeken de nuance, de gulden middenweg", zei de NTR eerder.

De boot van Sinterklaas en zijn Pieten komt zaterdag aan in het Friese Dokkum. De NTR doet verslag van de intocht vanaf 12.00 uur op NPO Zapp.