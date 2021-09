Frankrijk haalde vorige week ambassadeurs terug uit de Verenigde Staten (VS) en Australië. De Fransen zijn boos omdat Australië zich niet aan een contract houdt. Australië zou Franse duikboten kopen, maar kiest ineens voor Amerikaanse. Hoe zit dat?

Australië sloot vorige week een nieuwe deal. Mét de VS en het Verenigd Koninkrijk (VK), maar zónder Frankrijk. Het gaat om een militaire samenwerking. De drie landen gaan technieken en informatie met elkaar delen. Zo willen ze een front vormen tegen China in delen van de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. China pikt dat gebied steeds meer in. Als onderdeel van de deal koopt Australië duikboten van Amerika.

De Amerikanen zijn militair heel sterk. Daarom is deze samenwerking een logische keuze voor de Australiërs en de Britten. Ook spreken ze in alle drie de landen Engels. Daardoor zijn de banden hechter dan die met Frankrijk.

Maar Frankrijk voelt zich bedrogen. Het land werkt veel samen met Australië. En het VK en de VS zijn NAVO-bondgenoten. "Ik lees in de Australische pers dat er al anderhalf jaar in het grootste geheim is onderhandeld." Dat zei de Franse ambassadeur die uit Australië vertrok. "Wij zijn er bewust niet van op de hoogte gesteld."

Frankrijk heeft gebieden in de Indische Oceaan en de Stille Oceaan, zoals het eiland Réunion, Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië. Die plekken zijn belangrijk voor Frankrijk. Toch mag het land daar nu niet meedoen aan een front tegen China. Frankrijk voelt zich militair buitengesloten.

Maar Frankrijk heeft nog een reden om boos te zijn. Het land had een plan om de economie te herstellen. Maar door de mislukte deal loopt het land nu miljarden euro's mis. Dat is een flinke klap. Wel komt het de Franse president Macron goed uit dat hij straks Australië de schuld kan geven, als zijn plan voor de economie mislukt.

Ook de Europese Unie was verrast door de nieuwe deal van de drie landen. Maandag overlegt de EU erover. De buitenlandministers bespreken dan wat ze ervan vinden. En of de deal gevolgen heeft voor de onderhandelingen over vrije handel met Australië.

Australië zegt dat het land zijn zorgen over de deal duidelijk heeft uitgesproken. Volgens de Australiërs werden de duikboten veel te laat geleverd en waren ze veel te duur. De Australiërs zeggen dat ze Frankrijk hebben gewaarschuwd dat de deal daardoor opgezegd kon worden.

