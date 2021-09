Volgend jaar krijgt koning Willem-Alexander ruim 1 miljoen euro aan salaris. Koningin Máxima ontvangt 400.000 euro. En voor prinses Beatrix wordt het 569.000 euro. Dat staat in de nieuwe begroting van de regering, die op Prinsjesdag verscheen. En dat is alleen nog hun salaris. Bij elkaar krijgen ze ruim 10 miljoen euro. Waar gaat al dat geld aan op?

Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar 6.132.000 euro. Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het eerste deel (de 'A-component') is zijn inkomen. Daarvan kan hij boodschappen en andere noodzakelijke dingen kopen. Van het tweede deel (de 'B-component') kan hij zijn directe personeel betalen, maar ook zijn kosten om er goed uit te zien als koning. Dit tweede deel is 5,1 miljoen euro.

Koningin Máxima krijgt een stuk minder: 1.067.000 euro. Ook dit bedrag is opgedeeld in die twee delen. Haar inkomen wordt 400.000 euro. En haar potje voor personeel en onkosten als koningin is 667.000 euro.

Prinses Beatrix krijgt 569.000 euro salaris. Zij heeft een dure hofhouding: de prinses krijgt 1,1 miljoen euro voor haar personeel.

Hoe hoog hun inkomen (de 'A-component') is, hangt af van het inkomen van rijksambtenaren. Stijgen of dalen de inkomens van ambtenaren die voor de landelijke overheid werken? Dan stijgen of dalen de inkomens van het Koninklijk Huis mee. De 'B-component' hangt voor de helft af van die schommelende salarissen. De andere helft wordt bepaald door de prijzen van producten, zoals boodschappen en spullen. Ook die schommelen elk jaar.

In de begroting staat ook nog een los kopje voor personeel dat in dienst is van het Koninklijk Huis. Het gaat om 9,2 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor al het andere personeel. Dus niet de mensen die direct voor de koning, de koningin en de prinses werken (daarvoor is het potje 'B-component' bedoeld).

Prinses Amalia wordt in december achttien en dat betekent dat ook zij vanaf dat moment recht heeft op salaris. Het gaat om 299.000 euro aan inkomen. En ruim 1,3 miljoen euro voor personeel en haar onkosten als prinses. Maar Amalia liet weten dat ze dat niet hoeft. Tot het einde van haar studie wil ze geen inkomen.

En ook de onkostenvergoeding stort ze terug, zolang ze nog geen hoge kosten maakt als prinses. Dat geld is nog wel meegenomen in de begroting voor 2022. Pas bij de volgende begroting wordt het verwerkt.

De leden van het Koninklijk Huis hoeven geen belasting over hun inkomen te betalen. Over andere inkomsten en over hun privévermogen moet dat wel.

Het salaris van de koning levert ieder jaar discussies op. Mensen vinden het te veel, of vinden het te vaag waar het aan opgaat. In 2020 schreef NRC dat de koning zelf niet zou hebben meebetaald aan de verbouwing van Paleis Huis ten Bosch. Die verbouwing kostte zo'n 63 miljoen euro. Dat geld werd ook gebruikt voor privékamers, waar geen bezoek komt. Die hebben dus ook geen officiële functie.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) reageerde dat de koning wel had meebetaald, "zoals dat bij ambtswoningen gebruikelijk is". De RVD, die het woord voert namens het koningshuis, gaf verder geen details.

