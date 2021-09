Zondag zijn er verkiezingen in Duitsland. Die gaan niet alleen over de 'standaard' onderwerpen. Ook het nieuws heeft veel invloed op de thema's die aan bod komen. Op basis van welke onderwerpen bepalen mensen op wie ze stemmen? NU.nl zet een paar belangrijke verkiezingsthema's op een rij.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het nieuws over de Duitse verkiezingen

Het coronavirus

Bondskanselier Angela Merkel staat bekend als een goede crisismanager. Nu zij vertrekt, is de vraag wie het land uit de coronacrisis kan helpen.

De grote vraag tijdens deze verkiezingen is: hoe moet Duitsland na de coronacrisis weer worden 'opgebouwd'? De partij CDU/CSU wil veel geld in scholen steken, en het Robert Koch-Insti­tut (RKI) versterken. Dat is het Duitse RIVM. De partij FDP wil vooral de economie repareren. De partij Die Linke wil eenmalig geld geven aan mensen met een belangrijk beroep. Verder willen veel partijen de zorg veranderen.

Moeten vaccinaties verplicht worden (voor bepaalde groepen)? Ook dat is een belangrijke vraag, die gevoelig ligt. In Duitsland is maar 68 procent van de bevolking helemaal ingeënt. Dat percentage stijgt nauwelijks meer. In Nederland ligt het aantal gevaccineerden op bijna 82 procent. De partijen SPD en CDU/CSU zijn tegen een vaccinatieplicht. Die Grünen wil dat zo'n plicht voor sommige beroepen mogelijk is.

Op deze partijen kunnen de Duitsers stemmen voor een nieuw parlement: CDU/CSU - Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union

SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Bündnis 90/Die Grünen (De Groenen)

FDP - Freie Demokratische Partei

Die Linke

AfD - Alternative für Deutschland

Digitalisering

Duitsland loopt digitaal erg achter. Het internet is traag en veel berichten gaan nog steeds per brief of fax. Dat bleek ook weer tijdens corona. "Terwijl andere landen hun gezondheidssystemen digitaal hebben gemaakt, stuurden onze afdelingen elkaar faxen", omschreef de FDP de situatie. Zij is niet de enige partij met kritiek: bijna alle partijen willen dit probleem aanpakken.

Het probleem speelt ook niet alleen in de zorg. Veel instanties, bedrijven, scholen en mensen lopen digitaal achter. Tijdens het thuiswerken en het leren op afstand waren er veel problemen. Maar ook de beveiliging moet beter. Dat bleek na een paar grote cyberaanvallen, bijvoorbeeld op de Duitse overheid in maart.

120 Zo werken de Duitse verkiezingen

Klimaat

Er was veel aandacht voor klimaat in de Duitse verkiezingscampagne. En dat is niet zo vreemd: de gevolgen van klimaatverandering waren dit jaar goed te merken. In juli overstroomden grote gebieden in het westen en zuidwesten. Daarbij vielen meer dan 180 doden. De schade liep in de miljarden euro's.

Die Grünen komen met de grootste veranderingen om het klimaat te beschermen. Ze willen bijvoorbeeld meer groene energie. Ook willen ze de afspraken over welke bedrijven hoeveel CO2 mogen uitstoten, opnieuw bekijken. Ze zijn daarin strenger dan andere partijen. Toch haalt zelfs hun programma de zogeheten klimaatdoelen van Parijs niet. Dat is de afspraak van 55 landen (waaronder Duitsland) dat de CO2-uitstoot in 2030 nog maar half zoveel mag zijn als in 1990.

Alle Duitse partijen zullen extra maatregelen moeten nemen om dat doel te halen. Dat berekende het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW). Maar daar zijn dus nog maar weinig plannen voor.

70 Drone filmt ravage in Duitsland na zware overstromingen

Sociale ongelijkheid

Ongelijkheid tussen mensen was ook bij de vorige verkiezingen een belangrijk thema. Toch is het probleem sinds 2017 alleen maar groter geworden. Door de coronacrisis verloren mensen bijvoorbeeld hun baan.

In 2019 liep bijna 15 procent van de Duitsers het risico op armoede. De rijkste 10 procent van de Duitsers had ongeveer 60 procent van al het vermogen in handen.

Die ongelijkheid komt terug op meerdere gebieden. De partijen komen met verschillende oplossingen. De een wil maximale huurprijzen invoeren. De ander wil de verzekeringen anders regelen, zodat die goedkoper worden voor mensen met weinig geld.

Migratie en integratie

Bij vorige verkiezingen ging het veel over migratie. Dat lijkt dit jaar wat minder te spelen. Toch is het voor veel kiezers belangrijk, zeggen Duitse media. Vooral nu de Taliban weer aan de macht zijn in Afghanistan en veel Afghanen vluchten, leeft het volgens experts weer.

SPD en FDP willen de integratie verbeteren, zodat nieuwkomers zich beter kunnen redden in Duitsland. CDU/CSU wil juist dat er minder mensen naar Duitsland komen. De partij wil opnieuw bekijken welke landen veilig zijn en welke niet. De rechtse partij AfD noemt Duitsland zelfs een "asielparadijs". Als het aan die partij ligt, komen er zo min mogelijk migranten naar Duitsland.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.