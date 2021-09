Ongeveer acht op de tien volwassen Nederlanders hebben de prik tegen corona gehad. NU.nl vroeg lezers welke vragen over de vaccins zij nog hebben. In dit artikel geven we in simpele taal antwoord op zeven veelgestelde vragen.

Hoe groot is de kans dat een geprikte persoon langdurige covid krijgt?

Sommige mensen houden nog maanden klachten nadat zij corona hebben gekregen. Dit noemen we langdurige covid. Ook mensen die geprikt zijn, kunnen langdurige covid krijgen. Maar de kans daarop is na vaccinatie wel twee keer zo klein. Dat hebben Britse wetenschappers in september gezegd. Zij waren de eersten die dat met onderzoek konden aantonen.

Toch is het nog niet zeker of hun conclusie helemaal klopt. Maar liefst 1,2 miljoen Britten deden aan het onderzoek mee. Maar zij moesten zelf doorgeven of ze langdurige covid hadden. Er was dus geen arts die dat controleerde. Daarom is het belangrijk dat er overal meer van zulke onderzoeken lopen. In Nederland doet het RIVM hier onderzoek naar.

Weten we of de vaccins ook over langere tijd nog werken?

Waarschijnlijk beschermen de prikken van Pfizer en AstraZeneca na enkele maanden iets minder goed tegen corona. We weten niet hoelang de vaccins ons beschermen tegen een opname in het ziekenhuis of overlijden. Maar die bescherming lijkt nog altijd erg goed te zijn.

Er is nog geen informatie over de langdurige bescherming van de vaccins van Janssen en Moderna.

Hoe groot is de kans dat geprikte mensen het virus verspreiden?

Omdat de vaccins niet perfect werken, kun je ook na een prik met het coronavirus besmet raken. Ook kun je misschien anderen besmetten. Hoe groot die kans is, weten we niet precies. Dat wordt nog onderzocht.

We weten wel dat de kans dat je anderen besmet veel kleiner is als je geprikt bent. Het RIVM deed hier in augustus onderzoek naar.

Waarom telt 'ik heb corona gehad' maar voor 6 maanden in de CoronaCheck-app?

Iemand die in het afgelopen half jaar corona heeft gehad, kan een bewijs van herstel krijgen. Dit bewijs is inderdaad maar 6 maanden geldig. Daarna verdwijnt het herstelbewijs uit de CoronaCheck-app.

Mensen zijn na een besmetting langer dan 6 maanden tegen corona beschermd, zegt het RIVM. Toch kan het kabinet de regels niet veranderen. Nederland moet zich namelijk houden aan de Europese regels. Daarin staat dat een herstelbewijs maar een half jaar geldig is.

Zijn er al medicijnen tegen corona?

We hebben nog geen medicijn tegen corona dat sowieso werkt. Wel lopen er honderden onderzoeken naar mogelijke geneesmiddelen. Wel zijn er middelen die artsen in ziekenhuizen gebruiken om te voorkomen dat iemand overlijdt. Soms mogen ziekenhuizen ook experimenteren met nieuwe medicijnen.

Deskundigen controleren altijd eerst of medicijnen veilig zijn, voordat iedereen ze mag gebruiken. In Nederland is dit de taak van het CBG. Op de website van het CBG staat een lijst van medicijnen tegen corona die in onderzoek zijn.

Komen er nog andere vaccins op de markt?

Nederland gebruikt coronaprikken van vier merken. De meeste mensen kregen hier het vaccin van Pfizer. Toch zijn er over heel de wereld fabrikanten die aan nieuwe vaccins werken. 114 vaccins worden nu op mensen getest. Nog eens 185 andere soorten zitten in de eerste fase van onderzoek.

Het is trouwens niet zo dat al deze prikken op de markt komen. Het maken van een vaccin kan om allerlei redenen mislukken. Bovendien kijken deskundigen altijd of de vaccins wel veilig zijn, voordat landen ze gaan gebruiken.

Moet je elk jaar een coronaprik halen, net zoals de griepprik?

Dat weten we nog niet. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Alleen mensen bij wie de afweer heel slecht werkt, kunnen binnenkort een derde prik krijgen. Zo'n afweerstoornis zorgt er namelijk voor dat je erg snel ziek kunt worden. Eén of twee coronaprikken zijn dan niet genoeg.

Voor de rest van de bevolking is een derde prik nu niet nodig, zeggen het kabinet en de Gezondheidsraad. Mogelijk verandert dit in de toekomst.