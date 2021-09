Zegt koning Willem-Alexander voortaan nee tegen miljoenen aan subsidie? Dat zou kunnen. De koning krijgt dat geld om Paleis Het Loo en het bos eromheen te onderhouden. Maar als hij het geld wil blijven ontvangen, mag hij het gebied niet meer drie maanden per jaar sluiten.

De band van de koning met Paleis Het Loo gaat ver terug. In 1684 kocht stadhouder Willem III kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn met een gigantisch park eromheen. Hij liet een jachtslot bouwen, dat later Paleis Het Loo werd. Ook werd een indrukwekkende Franse tuin aangelegd.

In de negentiende eeuw kwam Het Loo in handen van Willem I, Willem II en Willem III. Zij breidden het park verder uit. Net als koningin Wilhelmina daarna. Zij woonde de laatste veertien jaar uit haar leven in Het Loo. En schonk het aan de Nederlandse Staat. De koning(in) bleef de beheerder. Dat is nu nog steeds zo.

De koning gebruikt het gebied voor feestelijkheden. In 2007 vierde hij er zijn veertigste verjaardag. En in 2014 ontving hij prins Albert van Monaco op Het Loo.

Kroondomein Het Loo

Bijna een miljoen subsidie per jaar

Elke vijf jaar krijgt de koning 4,7 miljoen euro aan subsidie voor Het Loo. Daarmee kan hij het gebied onderhouden. Maar daar komt misschien een eind aan, werd woensdag bekend. Hij mag de subsidie alleen houden als het park 358 dagen per jaar open is. Het mag maar een week per jaar dicht.

Dat zijn de regels voor de subsidie van natuurgebieden. Voor de koning werd een uitzondering gemaakt. Hij mocht 1 hectare afsluiten "voor zijn persoonlijke levenssfeer". Maar hij sloot elk jaar 7.200 hectare, van half september tot Eerste Kerstdag. In die drie maanden zou hij jagen. Al is dat nooit officieel bevestigd.

Prinses Wilhelmina (overleden in 1962) bij de paleistuin in 1960. Prinses Wilhelmina (overleden in 1962) bij de paleistuin in 1960. Foto: ANP

Vanaf 2022 dezelfde regels als voor anderen

Aan die uitzondering moet een eind komen. Dat eisten natuurbeschermers en de Partij voor de Dieren al eerder. Nu gebeurt dat ook.

Vanaf 2022 gelden voor de koning dezelfde regels als voor anderen die subsidie voor natuurgebieden aanvragen. Als de koning het gebied wil blijven sluiten "voor zijn persoonlijke levenssfeer", dan stopt de subsidie.

