De supermarkten PLUS en Coop gaan samen verder, onder de naam PLUS. Dat maakten ze maandag bekend. Steeds vaker nemen supermarkten elkaar over, of stoppen ermee. Hoe zit dat?

Super de Boer, C1000, Emté, Golff, Digros en Bas van der Heijden: de afgelopen jaren verdwenen ze stuk voor stuk. Konmar, Lekker & Laag en Edah bestaan al langer niet meer. En die daling gaat maar door.

Tachtig winkels van Deen komen straks in handen van onder meer Albert Heijn. En PLUS en Coop voegen zich straks dus ook samen.

"Dat komt doordat klanten steeds meer eisen. Ze willen lage prijzen, veel verschillende producten, een goede service en gemak." Dat zegt kenner Art Frickus. Bovendien worden spullen steeds vaker online besteld. Supermarkten moeten veel geld uitgeven om dat goed te regelen. En dat geld is er niet altijd.

Beter honderd winkels dan tien

Op online bestellingen maken supermarkten bovendien amper winst. Dat terwijl het online winkelen de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien. Het trekt ook nieuwe bedrijven aan, wat zorgt voor meer concurrentie. Denk aan Picnic, dat zijn producten alleen online verkoopt. Of HelloFresh, dat maaltijden thuisbezorgt. Of aan flitsbezorgers zoals Gorillas, die boodschappen binnen tien minuten thuis bezorgen.

Zo wordt het voor klanten steeds makkelijker om te winkelen. Maar voor supermarkten is het slecht nieuws. Het kan dan handiger zijn om samen verder te gaan, en de kosten te delen. Bijvoorbeeld voor een nieuw, duur computersysteem. Want dat geld verdien je makkelijker terug met honderd winkels, dan met tien.

