Woensdag boog de rechtbank zich over een mishandelingszaak uit 2019. De verdachten: Lil Kleine en twee vrienden. Ze zouden een man hebben mishandeld op het Rembrandtplein in Amsterdam. Wat weten we over die nacht?

Lil Kleine was mogelijk betrokken bij een vechtpartij. Dat werd bekend in oktober 2020. De vechtpartij was in december 2019, bij de club Oliva.

De rapper zou samen met twee vrienden een man hebben geslagen en geschopt. Het slachtoffer (toen 27) stootte per ongeluk een vrouw aan. Dat zou in de aangifte staan. Hij loste dat op met de vrouw. Maar Lil Kleine, die erbij stond, zou zich meteen agressief hebben gedragen.

De man liep weg en bestelde een drankje. Na een half uur wilde hij weggaan. Toen werd hij, zo zegt hij, door Lil Kleine aangewezen en uitgescholden. Lil Kleine was met drie vrienden.

De man werd door twee van de vrienden geslagen en geschopt. En ook door Lil Kleine, zegt hij. Volgens de eigenaar van Oliva was de rapper inderdaad betrokken bij een mishandeling. Wie de twee vrienden waren, was lang onduidelijk. Bijna werden beelden van de mishandeling uitgezonden bij Opsporing Verzocht. Maar zover kwam het niet.

De andere twee verdachten zijn nu bekend bij de politie. Het gaat om twee mannen uit Boxtel.

Zijn advocaat heeft woensdag gezegd dat Lil Kleine onschuldig is. Hij ontkent dus. Volgens zijn manager Nathan Moszkowicz is de rapper wel een keer verhoord door de politie. Volgens het slachtoffer vroeg Moszkowicz hem om de aangifte in te trekken. Hij wilde de zaak onderling oplossen.

De zitting van woensdag was een regiezitting. Zo'n zitting is bedoeld als voorbereiding op een rechtszaak over de inhoud. De rechtbank werd bijgepraat over het onderzoek: wat is de stand van zaken? Is er nog iets nodig? Lil Kleine was daar niet bij. Op 28 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

De mishandeling is vastgelegd door bewakingscamera's. Die beelden zitten ook in het strafdossier. Deze zullen worden bekeken als de rechtszaak echt inhoudelijk van start gaat.

