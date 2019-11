Breinexpert Victor Mids en vier andere sprekers leggen op 11 mei 2020 op een duidelijke manier uit hoe het brein werkt en hoe jij hier je voordeel mee kunt doen. Een exclusief seminar over fitheid, efficiëntie, misleiding, merkenvoorkeur en focus. Onderbouwd met nieuwe wetenschappelijke studies en zoveel mogelijk aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Direct toe te passen in de praktijk dus. Profiteer nu van 200 euro vroegboekkorting en bestel je tickets voor 695 euro, exclusief btw.

Na het volgen van dit seminar

Ga je productiever en efficiënter werken

Ervaar je minder stress

Hou je veel meer tijd over

Voel je je veel vitaler

Kun je kiezen uit verschillende verkooptechnieken

Laat je je minder misleiden door je brein

Begrijp je veel meer hoe je brein werkt

Waar: AFAS Da Vinci Theater, Leusden

Wanneer: maandag 11 mei 2020

Tijd: van 9.30 tot 17.00 uur

Prijs: van 895 voor 695 euro, exclusief btw

Inclusief drankjes, lunch en netwerkborrel

Programma

Blok 1: Chantal van den Berg

Keuzegedrag van mensen in relatie tot het brein, neuromarketing technieken in het dagelijks leven en wetenschappelijk onderbouwd.

Blok 2: Mark Tigchelaar

Aandacht versterken, efficiënter werken door gerichte focus en het dichten van vier concentratielekken. Het resultaat: meer rust en overzicht.

Blok 3: Erik Schoppen

Ontwikkelingen binnen het nieuwe merkdenken, de werking van vertrouwen in het brein, gedragsverandering en duurzaam (merk)leiderschap.



Blok 4: Wouter de Jong

Mentale fitheid, sportschool voor de geest, breintraining en proteïne shake voor je hersenen.

Blok 5: Victor Mids

Bestaat er eigenlijk wel een vrije wil? Mids toont voorbeelden van breinmisleiding en hoe dit positief kan worden gebruikt. Veel praktijkvoorbeelden en neuropsychologische experimenten, perceptie, ongemerkte beïnvloeding en communicatie.

Sprekers

Victor Mids

Op dit seminar laat Mids een andere kant van zichzelf zien. Nu eens niet als illusionist die mensen weet te boeien met onnavolgbare acts, maar als breinexpert. Hij verklaart de werking van het brein en laat het publiek kennismaken met (interactieve) neuropsychologische experimenten. Van zijn boek Mindf*ck werden maar liefst meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

Mark Tigchelaar

Tigchelaar studeerde neuropsychologie en begeleidt kenniswerkers, ondernemers en topsporters om hun prestaties te verbeteren. Hij heeft verschillende TEDx Talks gegeven over de werking van het brein en wereldwijd hebben meer dan 100.000 mensen een focustraining bij hem gevolgd. Zijn laatste bestseller Focus AAN/UIT is inmiddels toe aan de zevende druk.

Erik Schoppen

Schoppen is merkexpert, neurowetenschapper, gedragsonderzoeker, ontwerper, innovator en auteur. Als gerenommeerd expert op het gebied van vertrouwen is zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.

Wouter de Jong

Als mindfulness trainer is hij een veelgevaagd spreker. Daarnaast heeft hij als acteur gewerkt als actrice, onder andere in GTST en Villa Achterwerk. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en met ideeën uit mindfulness, compassietraining en positieve psychologie verbetert hij je mentale conditie. Van zijn boek Mindgym zijn inmiddels meer dan 60.000 exemplaren verkocht.

Chantal van den Berg

Als spreker, auteur en expert op het gebied van neuromarketing en neurowetenschappen verdiept Van den Berg zich in het brein. Ze specialiseerde zich in gedragspsychologie, mindset en non-verbale communicatie. Ze adviseert bedrijven in het verkopen van producten en adviseert directies op het gebied van beȉnvloeding.