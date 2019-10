De snelste weg om je organisatie te laten groeien is door fans te maken van je bestaande klanten, verwachtingen te overtreffen en ambassadeurs te maken. Dat klinkt heel lastig en bewerkelijk, zeker als je het al druk hebt. Maar uit eigen ervaring weet je; met een kleine persoonlijke actie bereik je meer dan met een dure anonieme marketingcampagne.

In dit bijzondere avondseminar worden de volgende vragen beantwoord:

Hoe zorg je ervoor dat iedereen één klant per dag ongelofelijk goed helpt?

Hoe zorg je dat je mensen ook de bevoegdheid hebben om dat te doen en dat ze het ook zelf willen?

Wat moet je zelf doen om het goede voorbeeld te geven?

Jos Burgers deelt tijdens 'Eén fan per dag' de inzichten uit zijn laatste boek. Dit seminar wordt op maandag 27 januari 2020 gegeven in Eindhoven en op dinsdag 28 januari 2020 in Leusden.

27 januari 2020 Waar: High Tech Campus Eindhoven, Eindhoven

Wanneer: maandag 27 januari 2020

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 195 euro, exclusief btw

Extra materiaal: het boek 'Eén fan per dag' van Jos Burgers

28 januari 2020 Waar: Da Vinci Theater, Leusden

Wanneer: dinsdag 28 januari 2020

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 195 euro, exclusief btw

Extra materiaal: het boek 'Eén fan per dag' van Jos Burgers

Programma

Blok 1.1: van klanten naar klanten



De twee routes naar abnormaal tevreden klanten

Fans maken in je dagelijkse routine inbakken

De exponentiële kracht van dit principe

Zes goede redenen om hiermee aan de slag te gaan

Blok 1.2: de gereedschapskist

Manieren om klanten te overdonderen

Eerste hulp bij klachten en complimenten

Benut de momenten van de waarheid

Doe iets met klantvragen waar je van baalt

Blok 2.1: elke medewerker, elke dag, één fan; dat moet toch kunnen?

Jij kunt in je eentje het verschil maken

Goed voorbeeld doet goed volgen; slecht voorbeeld ook

Mogen je mensen wel echt fans maken?

Prioriteit voor meer tijd voor klanten

Blok 2.2: laat je elke dag beter maken

Zet door, ook als het een keer tegen zit

Hoe reken je af met weerstand tegen je plannen?

Vraag vaker naar wat je liever niet hoort

Beloon je ambassadeurs (als ze het niet verwachten)

