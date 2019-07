In dit programma laat Jos Burgers zien hoe je je organisatie structureel en systematisch klantgerichter maakt. Je leert hoe je klantverwachtingen overtreft, klanten verrast en klachten subliem oplost. Met als resultaat klanten die zo enthousiast zijn dat ze nooit meer weg gaan, meer betalen en nieuwe klanten aandragen.

Live plus online

In een Blended Class leer je op een moderne en innovatieve manier. Je krijgt eerst een inspirerend openingscollege waarin Jos Burgers de fundamentele onderdelen van klantgerichtheid met je deelt. Daarna ga je online verder in Jos zijn programma van Elephant Road. Tot slot ontmoet je Jos weer bij een bijeenkomst waar je al je vragen kunt stellen.

Waar: AFAS Da Vinci Theater, Leusden

Wanneer: dinsdag 3 september en 8 oktober van 13.30 tot 15.00 uur

Prijs: 595 euro exclusief btw, inclusief online programma t.w.v. 199 euro exclusief btw

Je maakt fans van je klanten door ze beter dan verwacht te helpen. Dat vergt soms een beetje lef. Bekijk de video hieronder voor een voorbeeld.

Programma



3 september: openingscollege

In dit openingscollege leidt Jos Burgers je rond in het brein van de klant. Hoe denkt een klant nou echt en waarom zijn er in elke organisatie toch nog zoveel misverstanden over? Waarom is klantvriendelijk zijn niet genoeg en wat moet je dan extra doen?

Tussen 3 september en 8 oktober: online programma

Tussen 3 september en 8 oktober ga je aan de slag met het online programma van Jos Burgers. Dit programma bestaat uit zeven tracks van circa 30 minuten die je doet op je smartphone of tablet. Een track bestaat uit video’s, tests, checklists, opdrachten en meer. Je leert alles over een klantgerichte mindset, het oplossen van klachten en het maken van fans. In je eigen tijd en tempo.



12 november: meet-up

Je komt terug bij Jos voor een interactieve sessie over jouw vragen en uitdagingen in klantgericht werken. Hoe krijg je klantgerichtheid tussen de oren? Hoe laat je zien wat klantgerichtheid echt oplevert? Jos geeft advies.

Onder leiding van Jos Burgers

Jos Burgers is de meester van de eye-openers over het belangrijkste bezit van je organisatie, de klanten. Hij is de expert in Nederland op het gebied van klantgerichtheid en marketing. Hij houdt ongeveer 200 presentaties per jaar over dit onderwerp en schreef er diverse boeken over. Jos is de meest succesvolle managementauteur van Nederland. Hij schreef het best verkochte managementboek van 2006, 2009, 2012, 2014, 2017 en 2018.

