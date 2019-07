Hoe vergroot je als leidinggevende je impact op de mensen in je team? In dit programma laat Jan van Setten je zien hoe je mensen meekrijgt in bijvoorbeeld een veranderproces of gewoon bij het nakomen van dagelijkse afspraken.

Klik hier om je in te schrijven.

Live plus online

In een Blended Class leer je op een moderne en innovatieve manier. Je krijgt eerst een inspirerend openingscollege Hoe krijg ik ze zover? van Jan van Setten. Daarna ga je online verder in Jans programma van Elephant Road. Tot slot ontmoet je Jan weer bij een bijeenkomst waar je al je vragen kunt stellen.

Waar: AFAS Da Vinci Theater, Leusden

Wanneer: dinsdag 3 september en dinsdag 12 november van 16.00 tot 17.30 uur

Prijs: 595 euro exclusief btw, inclusief online programma t.w.v. 199 euro exclusief btw

Klik hier om je in te schrijven

Hoe ga je om met weerstand? Verklaar de ander voor GEC, met een C. Bekijk de video hieronder voor uitleg.

Programma



3 september: openingscollege

In dit openingscollege laat Jan van Setten je zien waarom sommige collega’s niet mee kunnen, durven of willen in wat je van ze vraagt. Jij ervaart dat als weerstand, maar vandaag ontdek je dat hun bezwaren eigenlijk best begrijpelijk zijn. En gelukkig, er is ook een heel heldere aanpak die werkt op elk soort tegengas.

Tussen 3 september en 12 november: online programma

Tussen 3 september en 12 november ga je aan de slag met het online programma van Jan van Setten. Dit bestaat uit zeven tracks van circa 30 minuten die je doet op je smartphone of tablet. Een track bestaat uit video’s, tests, checklists, opdrachten en meer. Je leert alles over het bouwen van vertrouwen, communicatie-op-maat en het verleiden tot verandering. Dit programma volg je in je eigen tijd en tempo.



12 november: meet-up

Onder leiding van Jan van Setten ga je in een levendig gesprek in op een aantal brandende varen over motivatie, teamgeest en betrokkenheid. Hoe breng ik complexe problemen terug tot eenvoudige vragen? Jan geeft hierover advies.

Onder leiding van Jan van Setten

Jan van Setten is een van de meest energieke en gedreven docenten in Nederland. Hij is een veelgevraagd expert in gedragsverandering, commercie en persoonlijk leiderschap. Zijn boek Hoe krijg ik ze zover? werd genomineerd voor managementboek van het jaar. Het stond ruim vier jaar in de top 100 van Managementboek en bezette zelfs 53 dagen de nummer een positie.

Klik hier om je in te schrijven.