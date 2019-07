Volgens kenners is Remco Claassen de beste leiderschapstrainer van Nederland. In dit programma laat hij zien hoe je serieuze sprongen maakt in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je leert hoe je doelen scherp stelt, acties ontwikkelt en anderen daarbij betrekt.

In een Blended Class leer je op een moderne en innovatieve manier. Je krijgt eerst een inspirerend openingscollege waar Remco de fundamentele onderdelen voor persoonlijk leiderschap met je deelt. Daarna ga je online verder in Remco’s programma van Elephant Road. Tot slot ontmoet je Remco weer bij een bijeenkomst waar je al je vragen kunt stellen.

Waar: AFAS Da Vinci Theater, Leusden

Wanneer: dinsdag 3 september en dinsdag 8 oktober van 18.30 tot 20.00 uur

Prijs: 595 euro exclusief btw, inclusief online programma t.w.v. 199 euro exclusief btw

Congruentie blijkt gewoon een formule te zijn (die je al kende). Bekijk de video hieronder voor uitleg.

3 september: openingscollege

Hierin leert Remco Claassen je de fundamentals van persoonlijk leiderschap. Wat moet je doen om te worden wie je wil zijn? Je maakt kennis met de wetten van authenticiteit en congruentie. En leert hoe je nog sterker wordt in de dingen die je nu al goed kunt.

Tussen 3 september en 8 oktober: online programma

Tussen 3 september en 8 oktober ga je aan de slag met het online programma van Remco Claassen. Dit bestaat uit zeven tracks van circa 30 minuten die je doet op je smartphone of tablet. Een track bestaat uit video’s, tests, checklists, opdrachten en meer. Je leert alles over missies, het stellen van doelen en kernkwaliteiten. Dit programma volg je in je eigen tijd en tempo.



8 oktober: meet-up

Je komt terug bij Remco voor een interactieve sessie over jouw vragen en uitdagingen in persoonlijk leiderschap. Wat heb je nodig om je doelen echt te bereiken? Hoe betrek je anderen daarbij? Hoe versla je de waan van de dag? Remco geeft advies.

Onder leiding van Remco Claassen

Remco Claassen is volgens kenners de beste leiderschapstrainer van Nederland. Hij verkent en verlegt de grenzen van het trainersvak met zijn opzienbarende stijl. Niet voor niets is Remco al 8 jaar lang de best beoordeelde docent bij DenkProducties. Voor zijn programma’s ging Remco Claassen in de leer bij de 'groten der aarde' in leiderschap en persoonlijk leiderschap. Van Stephen Covey tot Tony Robbins. Hij verzamelde alle relevante inzichten, koppelde die aan elkaar en smeedde ze tot een eigen, persoonlijke aanpak.

