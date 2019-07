Op 20 november geeft Steven van Belleghem het seminar Customer Champions in de Johan Cruijff ArenA. In dit programma ontrafelt hij de geheimen en gewoonten van kampioenen in klantgerichtheid. Met als speciale gasten Pieter Zwart (Coolblue), Jos Burgers en Duncan Wardle (Disney).

Klik hier om je in te schrijven.

Wat kun je leren van de allerbeste bedrijven in klantgerichtheid?

Hoe creëren zij een cultuur van sublieme customer experience?

Hoe maken ze fans van hun klanten?

Je leert het op 20 november van Steven van Belleghem en drie speciale gasten in het seminar Customer Champions bij DenkProducties.

Steven van Belleghem

Steven is een van de meest gevraagde experts in customer excellence. Hij reist de hele wereld over om de laatste trends te spotten op het gebied van digitale klantenrelaties. Hij vertaalt deze toekomstige trends naar concrete ideeën, die meteen in te zetten zijn in je team.

Voor dit seminar ontvangt Steven drie speciale gasten:

Pieter Zwart, CEO van Coolblue Jos Burgers, auteur van onder andere Eén fan per dag Duncan Wardle, hoofd innovatie van Disney

Duncan Wardle komt speciaal voor dit programma over uit de Verenigde Staten en deelt zijn beste ideeën met je. Dit is een buitenkans.

Waar: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Wanneer: woensdag 20 november 2019 van 09.30 tot 17.00 uur

Prijs: 995 euro exclusief btw

In september 2018 was Steven van Belleghem een van gastsprekers bij het seminar met Barack Obama in Amsterdam. Daar hij maakte diepe indruk. Zie de video hieronder.

Programma

Customers the day after tomorrow

Welke impact heeft digitalisering op klantrelaties? En wat is daarin het nieuwe en grote belang van de menselijke factor? Dit onderdeel wordt behandeld door Steven van Belleghem.

Eén fan per dag

Sublieme klantgerichtheid kan alleen met medewerkers die de verwachtingen van klanten overtreffen. Elke dag weer. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dit onderdeel wordt behandeld door Jos Burgers.

Creating Magic in Customer Experience

Duncan Wardle was 25 jaar lang hoofd klantinnovatie van Disney. Hij maakte het tot een van de meest klantgedreven bedrijven ter wereld. Dit onderdeel wordt in het Engels behandeld door Duncan Wardle.

Coolblue’s obessieve focus op klanttevredenheid

Coolblue geldt voor veel bedrijven als rolmodel in de omgang met klanten. Hoe heeft Coolblue die obsessieve klantfocus bereikt? Dit onderdeel wordt behandeld door Pieter Zwart.

