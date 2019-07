Dr. Robert Cialdini wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op het gebied van beïnvloeden en overtuigen. Hij komt op 26 september voor een exclusief seminar bij DenkProducties naar Nederland. Cialdini deelt het podium met George van Houtem, Jos Burgers, Remco Claassen, Jan van Setten, Sharon Kroes en Pacelle van Goethem.

Klik hier om je in te schrijven.

Overtuigingskracht is grotendeels techniek. Het is dus te leren. Het zijn technieken die je overal kunt inzetten. Om je baas te overtuigen, een voorstel geaccepteerd te krijgen of de verkoop te verhogen. Kortom, als je wil dat mensen meegaan in wat jij wil.

Robert Cialdini, the godfather of influence

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller Invloed. Elk jaar lukt het DenkProducties weer om Cialdini naar Nederland te halen. Hij is expert op het gebied van gedragspsychologie en steeds meer marketeers en managers ontdekken de waarde van zijn inzichten.

Waar: Spant!, Bussum

Wanneer: donderdag 26 september van 09.30 tot 17.15 uur

Prijs: 995 euro exclusief btw

Extra materiaal: boek 'Invloed' en een follow-up serie met tipvideo’s

In de video hieronder worden de belangrijkste ideeën van Robert Cialdini samengevat.

Blok 1: zes superkrachtige principes voor meer invloed

De psychologie van interpersoonlijke relaties (Cialdini en Pacelle van Goethem)

Onzekerheid wegnemen: zo doe je dat (Cialdini en Sharon Kroes)

Dat ene duwtje: mensen in actie krijgen (Cialdini en George van Houtem)

Blok 2: pre-suasion

Over het nieuwste boek en principe van Robert Cialdini. Pre-suasion is de ideale voedingsbodem voor invloed en laat zien wat je moet doen om je plan ‘in goede aarde’ te laten vallen en te zorgen dat je invloed blijvend is.

Blok 3: beïnvloeding superconcreet

Mensen meekrijgen: doorbreek de weerstand en krijg commitment (Jan van Setten)

Persoonlijk meesterschap: hoe haal je het beste uit jezelf? (Remco Claassen)

Klanten winnen en vasthouden: zo maak je fans van je klanten (Jos Burgers)

Meer informatie? Download hier de brochure.