Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 19 maart: Utrecht rouwt om aanslag, ravage door cycloon Idai steeds beter zichtbaar en stembureaus voor Provinciale Statenverkiezingen in gereedheid gebracht.

Mensen kwamen dinsdag bijeen op het 24 Oktoberplein in Utrecht en legden daar bloemen neer. Op de plek vond maandag een aanslag plaats in een tram, waarbij drie doden vielen. (Foto: ANP)

Ook burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, legde een boeket neer op het plein. (Foto: ANP)

Dinsdag was er veel pers uit binnen- en buitenland aanwezig in Utrecht. (Foto: ANP)

Cycloon Idai richtte de afgelopen dagen een spoor van vernieling aan in het zuidoosten van Afrika. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN kan het weleens uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. De organisatie maakte deze luchtfoto boven Mozambique. (Foto: ANP)

De Britse koningin Elizabeth is samen met haar schoondochter Kate Middleton aanwezig bij de opening van Bush House, een universiteitsgebouw op de campus van King's College in Londen. (Foto: AFP)

In het Erasmus MC wordt een stembureau in gereedheid gebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen van dinsdag. De verkiezingscampagne werd na de aanslag in Utrecht tijdelijk stilgelegd, maar is dinsdag op ingetogen wijze hervat. (Foto: ANP)

Bart Siemerink, directeur Keukenhof en topman Pieter Elbers van KLM poseren voor een veld voorjaarsbloemen tijdens de opening van de zeventigste bloemententoonstelling in de Keukenhof in Lisse. (Foto: ANP)

Ook dinsdag demonstreerden weer duizenden mensen in de Algerijnse hoofdstad Algiers om het vertrek te eisen van president Abdelaziz Bouteflika. "We hebben genoeg van dit systeem. Het moet voor altijd verdwijnen", zei een arts die zich had aangesloten bij demonstrerende collega's. (Foto: AFP)

Een medewerker van het British Museum in Londen toont een grenssteen waarin Babylonisch spijkerschrift is gekerfd. De steen was gestolen uit Irak en in 2012 onderschept op de Londense luchthaven Heathrow. Dinsdag gaf het museum het object terug aan vertegenwoordigers van de Iraakse ambassade. (Foto: AFP)

In Burgers' Zoo is in de nacht van maandag op dinsdag een zeekoe geboren. Het is het eerste jong van het Caribische zeekoevrouwtje. Het is lastig te zien, maar de verzorgers vermoeden dat het kalfje een mannetje is. (Bron: Koninklijke Burgers' Zoo)