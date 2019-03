Ze gaf haar miljoenenbedrijf op om haar vader te adviseren in het Witte Huis. Als 'First Daughter' van de VS is Ivanka Trump al vaak in opspraak geweest. Zo heeft ze van haar vader vrije toegang gekregen tot geheime staatsinformatie en gebruikte ze, net als Hillary Clinton, haar privémailadres voor overheidszaken.

Wie is Ivanka Trump? Geboren 30 oktober 1981 in Manhattan, New York

Dochter en adviseur president Donald Trump

Amerikaans model en ondernemer

Gehuwd met Jared Kushner, heeft drie kinderen

Ivanka is het tweede kind van Donald Trump met zijn eerste echtgenote, Ivana Trump. Haar ouders gingen in 1992 uit elkaar.

Op haar veertiende jaar besloot Ivanka Trump model te worden, wel bleef ze gewoon haar lessen volgen op een prestigieuze school in Wallingford, Connecticut. In de jaren negentig werkte ze onder meer voor Elle, Versace, Tommy Hilfiger, Paco Rabanne en Thierry Mugler. Na de middelbare school studeerde ze economie.

In 2007 startte Trump een eigen lijn in juwelen. Trump trouwde in 2009 met Jared Kushner, ook telg uit een vastgoedfamilie. In 2011 startte ze nog een eigen kledinglijn maar toen haar vader president werd in 2017 en ze een formele positie kreeg in het Witte Huis, stapte ze uit het bedrijf, omdat er klachten waren over mogelijke belangenconflicten. De waarde van haar bedrijf werd op dat moment geschat op 50 miljoen dollar.

Ivanka Trump mag uiterst vertrouwelijke informatie inzien

Trump en Kushner kregen als Witte Huis-adviseurs beiden de bevoegdheid om uiterst vertrouwelijke informatie in te zien. Volgens Amerikaanse media gebeurde dat op direct bevel van president Trump, ondanks schroom aan de kant van zijn andere adviseurs.

Dat besluit heeft controverse gewekt. Critici voeren aan dat de president zijn familie speciale gunsten verleent. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben aangekondigd onderzoek te doen naar het verlenen van bevoegdheden aan familieleden van Trump.

Privémails over overheidszaken zorgen voor een schandaal

In november 2018 bleek dat Ivanka Trump mailcontact had met de ministers van Onderwijs en Economische Zaken vanaf haar privémailaccount. Dit was voor president Trump een klap in het gezicht, omdat hij Hillary Clinton tijdens de presidentiële verkiezingen aanviel, omdat zij niet werd vervolgd voor dezelfde fout.

Zelf ontkende Ivanka Trump dat ze vertrouwelijke informatie had gedeeld met anderen. Haar situatie is niet te vergelijken met die van Clinton, aldus Trump.

Ivanka Trump is het geweten van haar vader

Ivanka Trump heeft zich, sinds ze afscheid heeft genomen van het familiebedrijf, ontwikkeld als campagnestrateeg. Door sommige Amerikaanse media wordt ze 'het geweten van Donald Trump' genoemd. Hoewel ze zich publiekelijk meestal achter haar vader schaart, is ze het naar eigen zeggen achter gesloten deuren regelmatig met hem oneens.

Ze sprak zich in augustus 2018 wel publiekelijk uit over de duizenden kinderen van immigranten die waren gescheiden van hun ouders, wat zij afkeurde. Ook was ze voorstander van het Klimaatakkoord van Parijs, waar Trump de VS uit heeft teruggetrokken.

Trump en Kushner hebben samen vermogen van 1,1 miljard dollar

Trump en haar echtgenoot Kushner hebben een vermogen van 1,1 miljard dollar. Ivanka Trump heeft een vermogen van ongeveer 300 miljoen dollar, Kushner 800 miljoen.

De adviseursfunctie in het Witte Huis is onbetaald, maar de twee hebben in het eerste jaar van Donald Trumps presidentschap, 2017, samen 83 miljoen dollar verdiend.

Van model naar kandidaat-opvolger Wereldbank

Wereldbank-president Jim Yong Kim maakte 1 februari bekend op te stappen. In Washington circuleren namen van verschillende mogelijke opvolgers. Ivanka Trump is een van hen.

President Trump heeft de bevoegdheid om kandidaten voor de Wereldbank te nomineren. Hij heeft al vaker geopperd dat zijn dochter en zijn schoonzoon in staat zijn te bloeien in functies waar ze niet per se voor zijn opgeleid. Toch heeft hij niet het laatste woord; de uiteindelijke keuze is aan de raad van bestuur van de Wereldbank.