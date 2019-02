Het warme weer dat we deze dagen in Nederland hebben is een onofficiële start van de lente te noemen. Sommige bomen voelen dit ook en zorgen voor een explosieve toename van pollen in de lucht. Wat kun je doen als je last hebt van hooikoorts?

De 'schuldigen' zijn vooral de els en de hazelaar, stellen bioloog Arnold van Vliet (Wageningen University & Research) en Letty de Weger, hooikoortsdeskundige bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Mensen die last hebben van hooikoorts - volgens De Weger zo'n 20 procent van de inwoners van West-Europa - ervaren vooral dat ze last hebben van hun ogen en luchtwegen. Zo kan hooikoorts leiden tot tranende ogen, een snotterige neus en in extremere gevallen zelfs tot benauwdheid of astma-aanvallen.

De els en de hazelaar zijn in bloei gekomen door het opmerkelijk zachte weer. "Je zou het de onofficiële start van de lente kunnen noemen", zegt Ben Lankamp van Weerplaza. Volgens de meteoroloog komen dergelijke temperaturen in deze tijd van het jaar maar weinig voor. "Extreem is het ook weer niet te noemen. In 1990 hadden we op sommige plekken rond het einde van februari zelfs 20 graden."

"Het is fantastisch weer, maar dat zorgt voor heel veel pollen", vat Van Vliet samen. "Er is een beetje wind, volop zon; de ideale omstandigheden voor pollen." Dit alles zorgt voor "explosieve bloei" van onder meer de els. "Het knalt eruit", zegt de bioloog.

Ook De Weger ziet dat de pollen er vroeg bij zijn dit jaar. Zo komt de in Leiden gemeten pollenconcentratie op de vierde plaats van jaren met de hoogste elzenpollen­concentraties.

Tips om hooikoortsklachten te voorkomen of verzachten

Hooikoortsklachten, en dan zeker de ernstigere vorm, kunnen voor veel hinder zorgen, stelt Van Vliet. Hij raadt mensen aan om een arts te bezoeken als ze veel last hebben van hooikoorts.

"Je kan proberen aan pollenvermijding te doen: hou je ramen en deuren gesloten zodat je ze niet in je huis hebt. Zo krijg je er in de nacht ook geen last van." Dat wordt beaamd door De Weger, die daarnaast aanraadt om je haren te wassen als je buiten bent geweest. "Zo komen de pollen niet op je hoofdkussen."

Ook is het volgens de experts goed om intensieve lichamelijke activiteiten, zoals hardlopen, te vermijden als je veel last hebt van hooikoorts. "Als je dat toch graag wil doen, zou hardlopen langs de kust een optie zijn", stelt De Weger. "Daar is de lucht doorgaans schoon."

Andere tips die ze geeft zijn het opzetten van een (zonne)bril en het niet buiten drogen van je wasgoed. Ook een beetje vaseline in de neusgaten zou wellicht kunnen helpen, omdat pollen blijven kleven. "Dit is wat lastiger, omdat een deel van de lucht (met de pollen, red.) natuurlijk gewoon langs de vaseline gaat. Maar ik kan me voorstellen dat het ietsjes helpt."

Dat het eten van een pissebed zou helpen, wordt door Van Vliet afgedaan als broodjeaapverhaal.

Tips voor mensen met hooikoorts Hou ramen en deuren gesloten en hang je wasgoed niet buiten op

Draag een (zonne)bril

Was je haren voordat je gaat slapen

Voorkom lichamelijke inspanning buiten de deur

Een beetje vaseline in je neus kan wellicht helpen

Bespreek je klachten met de huisarts

Wanneer stopt deze pollenexplosie?

Volgens Lankamp zal het na woensdag weer wat kouder gaan worden. Het hogedrukgebied dat verantwoordelijk is voor de aanvoer van warme lucht zal wat wegzakken richting het zuiden van Europa.

"Na woensdag zal het overdag dan zo'n 9 of 10 graden zijn, dat is toch een stapje terug", aldus de meteoroloog. Ook zal er meer bewolking zijn en mogelijk zelfs regen vallen.

Dit betekent niet dat de pollen van de els en de hazelaar na woensdag in één keer verdwenen zijn, aldus De Weger. "Het zal dan wel langzaam gaan aflopen."

