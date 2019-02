Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 20 februari: een uitgestorven schildpad is toch niet uitgestorven, de eerste dag van de Negenmaandenbeurs en de Nederlandse routes van de Vuelta a España.

Deze reuzenschildpad is aangetroffen op het Galapagoseiland Fernandina. Hij behoort tot een soort die al ruim honderd jaar uitgestorven zou zijn. (Foto: AFP)

De Negenmaandenbeurs is van start gegaan in de RAI Amsterdam. De beurs voor zwangere vrouwen en moeders duurt vijf dagen. (Foto: ANP)

In Frankrijk zijn graven van Joden op een begraafplaats in Quatzenheim beklad. Toen een Franse nieuwszender woensdag een item over de gebeurtenis maakte, werden antisemitische leuzen naar de journalisten geschreeuwd. (Foto: AFP)

Het rittenschema van de Vuelta a España is onthuld in de Grote Kerk in Breda. Een deel van de ronde in 2020 zal in Nederland gereden worden. (Foto: ANP)

De Russische president Vladimir Poetin hield een rede waarin hij de Russen een verbetering van de levensstandaard beloofde. (Foto: AFP)

Koningin Máxima is bij de ondertekening van het convenant Meer Muziek in de Klas Lokaal in De Lasloods in Vlissingen. Máxima is erevoorzitter. (Foto: ANP)