De maximale hoogte die de vuurstapels in Duindorp en Scheveningen bij Oud en Nieuw mochten bereiken was 35 meter. Toch werden de stapels van pallets hoger en hoger, en greep de gemeente uit angst voor escalatie en gevaar nauwelijks in, is het beeld dat naar voren komt uit de ongeveer achttienhonderd documenten die de gemeente Den Haag donderdag heeft gepubliceerd.

In de dagen voor de jaarwisseling kregen de bouwers een paar keer te horen dat hun stapels te hoog werden, blijkt uit vrijgegeven WhatsApp-gesprekken tussen de autoriteiten en de organisatoren.

Uiteindelijk kwam de stapel in Scheveningen tot een hoogte van 38,7 meter. De Duindorpers hadden een stapel van 37,8 meter gebouwd, met daarbovenop nog een toren van 3,6 meter.

Excuses van Duindorp, maar geen opdracht van gemeente

Duindorp bood daar op Oudejaarsdag excuses voor aan, maar de gemeente gaf de bouwers niet de opdracht om de stapel kleiner te maken. Dat zou te gevaarlijk zijn.

In plaats daarvan liet burgemeester Pauline Krikke de veiligheidszone vergroten en hogere hekken plaatsen. Op Nieuwjaarsdag erkenden Duindorp en Scheveningen dat ze zich niet aan de afspraken hadden gehouden, staat in de notulen van een ontmoeting.

Vrachtwagens moesten tegengehouden worden

Een paar dagen eerder ging het ook al mis. Op 29 december hield de politie vijf vrachtwagens voor Duindorp tegen. Die moesten de stad weer verlaten.

In de nacht van 30 op 31 december reden alsnog vijf of zes vrachtwagens met pallets stiekem naar het strand, door de afzettingen heen. Ze werden door een joelende menigte onthaald. Vanwege de spanning en de onveilige situatie besloot de burgemeester de stapels te laten zoals ze waren.

Krikke vreesde dat er slachtoffers zouden vallen

De Mobiele Eenheid (ME) werd niet naar het strand gestuurd, omdat die in het donker kon worden bekogeld met projectielen. Bij zo'n confrontatie tussen ME en bouwers zouden bovendien slachtoffers kunnen vallen, vreesde Krikke, omdat boven op de stapel "geen omheining is en de bouwers niet gezekerd zijn".

De spanningen liepen eind december hoog op. Niet alleen tussen Duindorp en Scheveningen, die al vele jaren strijden om de hoogste vuurstapel. Ambtenaren van de gemeente werden bedreigd, maar zij deden geen aangifte of melding.

Smeulende snippers veroorzaakten branden

Tijdens Oud en Nieuw ging het mis in Scheveningen. Smeulende snippers werden door de westenwind over het oude dorp geblazen en veroorzaakten daar schade.

De donderdag vrijgegeven documenten worden ook gedeeld met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die de vonkenregen onderzoekt. De gemeente deelt ook veertienhonderd foto's en zevenhonderd filmpjes die door brandweer, politie, gemeente en omstanders zijn gemaakt.